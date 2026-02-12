korrupció;

2026-02-12 06:00:00 CET

Elől vagyunk, amiben hátul lenne helyünk, és élen járunk, amiben utolsóként kellene lennünk. Most éppen a a Transparency International Korrupcióérzékelési Indexéből derült ki az, hogy 182 ország közül Magyarország a 84. helyen áll, és ezzel eddigi legrosszabb eredményét érte el. Az Európai Unió viszonylatában Magyarország ismét az utolsó helyen végzett. Az elmúlt tizenhárom évben az uniós tagállamok közül hazánk mutatta fel a legjelentősebb visszaesést, Magyarország a legkorruptabb országok közé tartozik. François Valérian, a Transparency International globális elnöke azt mondta: „a korrupció nem elkerülhetetlen, a hatalmon lévőket a közérdek érdekében felelősségre kell vonni ahhoz, hogy a demokrácia működjön, és egy szabad és nyitott társadalomban élhessünk”.

Így legyen. Ebben a választópolgároknak súlyos felelősségük van. Akarják, hogy a lopás, a megalázás, a fenyegetés, és a kiszolgáló rendszer uralkodjon tovább, vagy véget vetnek ennek. Mert már romokban van minden. Az egymás iránti tisztelet, a szolidaritás, a szociális hálózat, a gyermekvállalási kedv, a gyermekvédelem, az egészségügy, az oktatás, a bérek, a nyugdíjak, a környezetvédelem, a gazdaság, a demokrácia.

Látszatország vagyunk. Magát élteti a kormány, mert fűtéstámogatást ad a családoknak. Ám ezzel kirajzolódik az életszínvonal tragédiája, a dolgozók nem tudják kifizetni a rezsit, ha télen téli időjárás van. A nyugdíjasoknak pátoszos szavak mellett 13. meg a 14 havi nyugdíjat kapnak, de az érdemi segítséget jelentő nyugdíjelemeléstől megfosztják őket. 5748 milliárd forinttal zárta 2025-öt a magyar költségvetés, közben uram-bátyámék gondolom nem gyalog járnak szórakozni, szállodák kerülnek családi kézbe, 133 milliárd forint ajándékpénzt kap a dolgozóit mérgező gyár, életükben nem dolgozó politikusaink dorbézolnak kacsalábon forgó kastélyaikban, míg kegyeltjeik gyerekeket gyaláznak. Elég volt.