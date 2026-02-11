Lövöldözés volt egy dél-oroszországi iskolában

Egy biztonsági őr életét vesztette, két további ember pedig megsebesült, amikor szerdán egy 17 éves tanuló tüzet nyitott egy technikumban a Fekete-tenger partján fekvő, dél-oroszországi Anapában - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
A támadót, egy másodéves tanulót, aki gépkocsi-karbantartást tanult, őrizetbe vették.
Az elkövetőnél egy 12-es kaliberű TOZ-34 típusú kétcsövű puska volt, amelyet az egyik rokonától lopott el, és a helyszínen több robbanás is hallatszott. Sajtóbeszámolók szerint tavaly óta többször tett említést iskola elleni támadásról a közösségi médiában. Szülei fél éve elváltak. A Kommerszant című lap a gyanúsított osztálytásaitól úgy értesült, hogy a fiú 500 ezer rubel (több mint kétmillió forint) csúszópénzt fizetett azért, hogy idő előtt megkaphassa bizonyítványát.
Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított az ügyben.
Oroszországban idén ez már a hatodik olyan támadás volt, amelyet oktatási intézményben követtek el.