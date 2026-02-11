Megszavazta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitelt az Európai Parlament

Európai Parlament;hitel;Ukrajna;orosz megszállás;

2026-02-11 16:13:00 CET

A Tisza Párt képviselői nemmel szavaztak, ennek ellenére a Fidesz azt állítja, hogy az ellenzéki párt támogatta a javaslatot.

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta azt a három jogszabályból álló intézkedéscsomagot, amely 90 milliárd euró értékű uniós hitel biztosítását teszi lehetővé Ukrajna számára 2026-ban és 2027-ben - írja az Eurológus.

A hitel célja Ukrajna működésének a fenntartása. A keretből 60 milliárd eurót Ukrajna védelmi kapacitásainak erősítésére különítenek el, további 30 milliárd euró pedig makroszintű pénzügyi támogatásként és költségvetési segítségként Ukrajna-eszköz néven jut el az Oroszország által 2022. február 24-én megtámadott országba. Csehország, Magyarország és Szlovákia kimarad a hitelfelvételből, a 27 EU-tagországból 24 vesz részt benne.

A hitel kifizetését szigorú feltételrendszerhez kötik. Ukrajnának fenn kell tartania elkötelezettségét a demokratikus kormányzás, a jogállamiság és az emberi jogok – beleértve a kisebbségek jogait – tiszteletben tartása mellett. Emellett tovább kell vinnie a korrupció elleni fellépést és a demokratikus intézményrendszer megerősítését célzó reformokat. A forrást az Európai Unió közös hitelfelvételével a tőkepiacokról teremtik elő. A konstrukció mögött az EU hosszú távú költségvetésének mozgástere áll garanciaként, míg a hitelfelvétel költségeit az uniós éves költségvetés viseli. A Bizottság számításai alapján a hitelfelvételi költségek 2027-ben mintegy 1 milliárd euróra, 2028-tól pedig évente körülbelül 3 milliárd euróra rúgnak majd.

Ukrajnának azután kell visszafizetnie a hitelt, hogy háborús jóvátételben részesül Oroszországtól.

A sürgősségi eljárásban elfogadott jogszabályokat jelentős többséggel támogatták az EP-képviselők. Az Ukrajnát támogató hitelről szóló javaslat 458 igen, 140 nem és 44 tartózkodás mellett kapott zöld utat. Az Ukrajna-eszköz módosítását 473 igen, 140 nem és 32 tartózkodás mellett fogadták el, míg a 2021–2027-es hosszú távú uniós költségvetés módosítását 490 igen, 130 nem és 32 tartózkodás mellett hagyták jóvá.

A magyar képviselők közül mindhárom esetben a Demokratikus Koalíció (DK) két képviselője igennel szavazott, a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk képviselői pedig elutasították az előterjesztéseket.

„A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója a háború folytatására szavazott” - reagált minden alap nélkül a szavazásra a Fidesz egy olyan közleményben, amelyben nyolc alkalommal szerepelt a „Brüsszel” vagy a „brüsszeli” kifejezés, Ukrajnára tízszer utal különböző összefüggésekben, miközben az agresszor Oroszországot egyszer sem említik. Egyébként a Fideszt is soraiban tudó Patrióták Európáért EP-frakció egy része támogatta az Ukrajnának biztosítandó hitelt.

Az intézkedéscsomag hivatalos hatálybalépéséhez az Európai Tanács jóváhagyása még szükséges. Ha ez megtörténik, az Európai Bizottság 2026 második negyedévének elején indíthatja el az első részlet kifizetését.

A 90 milliárd eurós hitelcsomagról az Európai Tanács 2025. december 18-i brüsszeli ülésén jött létre politikai megállapodás, az Európai Bizottság pedig 2026. január 14-én nyújtotta be a jogalkotási javaslatot. Az összeg a 2026–2027-es időszakra becsült ukrajnai finanszírozási igények hozzávetőleg kétharmadát biztosítja.

Mivel Csehország, Magyarország és Szlovákia kimarad a hitelfelvételből, a megállapodást a megerősített együttműködés keretében hozták kötötték meg. Ez az eljárás lehetőséget ad arra, hogy egyes uniós tagállamok – az egyhangúság hiányában – szorosabb együttműködésben vezessenek be közös intézkedéseket meghatározott területeken.