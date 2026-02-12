Több mint 26 ezren kértek iskolahalasztást a januári határidőig

oktatás;Magyarország;január;iskolahalasztás;2026;

A januári határidőig összesen 26 249-en kérelmezték az Oktatási Hivatalnál (OH), hogy a hatéves tanköteles kort elérő gyermekeiknek idén szeptembertől még ne kelljen iskolába menniük - derült ki az OH lapunk érdeklődésére küldött tájékoztatásából. A benyújtott kérelmek száma idén 2125-tel több, mint tavaly januárban. Arról, hogy a kérelmekből eddig mennyit fogadtak el, az OH nem közölt részleteket, annyit írtak, az eljárások jelentős részben még folyamatban vannak. Tavaly a kérelmek 95 százalékát elfogadták.

A hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztását 2020. január 1-jétől lehet csak az OH-nál kérelmezni. Előtte még az óvodapedagógusok és a szülők együtt is dönthettek arról, egy hatéves kisgyermek érett-e az iskolára, vagy jobb lenne számára, ha egy évet még óvodában maradna. A szigorítással a „visszaéléseknek” akart gátat vetni a kormány. Bár a szülőknek számos dokumentumot be kell szerezniük kérelmeik alátámasztásához, az OH a legtöbb esetben nem egyedül, hanem a pedagógiai szakszolgálatok bevonásával dönt (2025-ben a kérelmek mintegy 66 százalékát továbbították szakértői bizottságoknak).

Az OH-t kérdeztük arról a szülői levélről is, amit Hadházy Ákos országgyűlési képviselő osztott meg a Facebook-oldalán még januárban. A szülő arról írt, tudomása szerint a kérvényezők többségét „szúrópróbaszerűen” küldik a szakszolgálatokhoz, abban az esetben is, ha gyermekeik egy-két hónappal korábban már átestek az iskolaérettségi vizsgálaton, és a gyerekekkel napi kapcsolatban álló szakemberek (óvodapedagógusok, logopédusok, fejlesztőpedagógusok) is az iskolakezdés halasztását javasolták. Az OH ezzel kapcsolatban annyit írt: az iskolakészültségi szint felmérése egyéni tanulói szinten komplex szakmai kérdés, így „az Oktatási Hivatal is minden érintett gyermek esetében egyedileg értékeli a szülői kérelemben foglaltakat, az esetek jelentős részében a pedagógiai szakszolgálatok bevonásával”.

Az OH eljárását évek óta kritizálja a Szülői Hang Közösség. A számos dokumentum beszerzését igénylő, bürokratikus kérvényezési folyamatot értelmetlennek és károsnak tartják, mert azok a szülők, akik nem jártasak a hatósági eljárásokban vagy nincs idejük rá, egyszerűen lemaradnak a kérvényezésről, gyermekeik pedig a plusz egy év óvodáról, ha szükségük lenne rá. Állásfoglalásukban felhívták a figyelmet arra is, az elmúlt években 5 százalék fölé emelkedett az évismétlők aránya az elsős általános iskolások körében, a túlbonyolított eljárás miatt sokan éretlenül kerülhettek be az iskolába.