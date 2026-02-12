Forgószéllel a Fideszbe: különösen nagy kárt okozó csalás miatt folyik büntetőeljárás a dél-somogyi ügyben

Fidesz;Somogy;nyomozás;cégek;különösen nagy kárt okozó csalás;Kelei Zita;

2026-02-12 05:55:00 CET

A Kelei-Tóth-cégek 105 millió forint EU-s támogatást költöttek volna szélgenerátor-prototípusra, de több helyen viharos állapotokat hagytak.

Különösen nagy kárt okozó csalás, szélgenerátorok telepítésével összefüggő vitatott teljesítés miatt ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A nyomozás eddigi üteme és az eljárás szokásos menete alapján a közeljövőben gyanúsítotti kihallgatás következhet. A nyomozás fókuszában a Wind-Electric Kft. és a Tesla Global Kft. cégvezetői és tulajdonosai, Tóth Attila zákányi üzletember és idős édesapja áll. A „családi” cégcsoport harmadik társasága, a Terra Transilvania Kft. a fejlesztéshez szükséges uniós forrás megszerzését vállalta. Ebben a kft.-ben volt cégvezető és tulajdonos Kelei Zita, aki 2019-ben Őrtilos polgármestere lett, jelenleg a Fidesz-KDNP új dél-somogyi képviselőjelöltje, egyben Tóth Attila párja. Kelei Zita a Wind-Electric-ben is kiemelt szerepel kapott, a marketingigazgatói posztot töltötte be, kiállításokon, konferenciákon képviselte a céget. Járt egy szerb-magyar üzleti fórumon is, amelyet Orbán Viktor és Aleksandar Vučić nyitott meg.

A Tóth–Kelei-páros mosodás cégekkel kezdte a 2000-es években. Az Euro-Medic Clean Kft. a felszámolás előtt a 100 milliót meghaladó adótartozással rendelkező cégek feketelistáján szerepelt, a cégben Kelei Zita után két vakmerő vállalkozó látott fantáziát, egyikük a vajdasági Magyarkanizsáról. Tíz éve fordultak a megújulóenergia-hasznosítás felé, a szélgenerátorokkal szinte csodát ígértek abban az országban, amely egy kis rezsicsökkentésért már 2016-ban sem ment a szomszédba. A termékük már 5 kW-os névleges teljesítmény mellett egymillió forintnyi éves áramtermelést és 4,5 éves megtérülést ígért. Egy pécsi lakásszövetkezet tízemeletesére szerelt szélgenerátoruk talán ötven év alatt sem hozza be az árát. Tóth évekkel ezelőtt ígért megoldást, azóta sem jelentkezett.

Egy másik városban, jóval nagyobb volumenben hiába várják a megvásárolt berendezést a lakók.

A függőleges tengelyű szélgenerátorral Kelei Zita marketinganyagai a napelemes technológiánál is olcsóbb befektetést és kétszer gyorsabb megtérülést ígértek. Tudást és tőkét kellett azonban szerezniük a fejlesztéshez. A tudást egy fejlesztőmérnökkel biztosították volna. Ez két működő szélgenerátor megvásárlását jelentette, és néhány havi fizetést a mérnöknek, aki idővel eltávolodott tőlük. Kelei Zita 2016 márciusában a Terra Transilvania nevében uniós GINOP-forrásra pályázott az IWIND szélgenerátor prototípusának létrehozására. A támogatásként igényelt 105 millió forint majd négyötödét know-how-ra és szakértőkre akarták költeni. A Pénzügyminisztérium 2018-ban hozta meg a támogató döntést, a 105 millióról készült tájékoztató tábla azonban csak egyszer látott nagyobb nyilvánosságot az őrtilosi hivatal szekrényének hátánál: egy fotó jelent meg róla a Facebookon, de a posztot némi ráhatásra gyorsan törölték. Kelei Zita cége 2018 végén elkezdte elkölteni az 52 millió forintos előleget. közben 2019 tavaszán polgármesternek választották, majd 2020-ban feloszlatta magát a testület a gazdálkodás minősége és az egyszemélyes döntések miatt.

Tóth Attila lapunknak küldött válaszában kiemelte: „A Terra Transilvania Kft. megkérte a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól a K+F minősítést, melyet a Hivatal megvizsgált és megadta a minősítést, melyet a NAV-nál is szerepeltetett. A Cég elindult egy K+F Uniós pályázaton vertikális szélgenerátor tervezés-létrehozás tárgyában, amelyre 50 millió forint előleget vett fel. Négy szakember vitte véghez a feladatot és létrehozta az új innovációt. Az elszámolása megtörtént. A 2. részt nem vettük igénybe. Teljes mértékben a kapott támogatást és saját tőkénket erre használtuk fel. A Wind-Electric Kft. tulajdonos-ügyvezetője Tóth Kálmán magánszemély volt, amely sikeresen megépítette a vertikális szélgenerátort és főleg a külföldi országokban értékesítette. Tóth Kálmán 79 évesen, 2022-ben eladta a céget 2,5 millió forintos kötelezettséggel és 115 millió forintos követeléssel. A Tesla Global Kft. több év alatt megtervezte és megépítette az IWINDS 5.0 típust, melynek szabadalmaztatását megkezdte. A K+F innováció bejegyzését megkezdte. A 100 millió forintos köztartozást teljes mértékben visszautasítom, mivel ilyen nagyságú tartozásaink nem voltak és jelenleg pedig abszolút nincsenek. A berendezéseink működnek – melyről több független bevizsgáló cég bemérései a mérvadók. Itt jegyzem meg, hogy a kötelezően csatlakozáshoz használt inverterek csak napelemesek, melyek nem mindig kompatibilisek. Amennyiben ez miatt volt garanciális javításunk azokat javítottuk. Az pedig, hogy egy innovációs újdonságot egy személy politikai lejáratása miatt rossz színben akarnak feltüntetni, felháborító!”

Mást talált a pályázat 2019. novemberi ellenőrzése, és egy prototípus ígéretéhez képest különösen lesújtó megállapításokat tett, mondván, a fejlesztés nem rendelkezik újdonságtartalommal. Az auditálók feltárták a Terra Transilvania, a Wind-Electric és a Tesla Global tuladonosainak és cégvezetőinek a kapcsolatát is. Ehhez képest okozhatott meglepetést, amikor Kelei Zita előadta, hogy a cégjegyzékből választotta ki a szimpatikus nevű Tesla Globalt mágnesbeszállítónak. Ez a cég ugyanis párja, Tóth Attila édesapja nevén van. Akadt kivetnivaló a megvalósítás tervezett helyszínében is. A szélgenerátor-üzemet kutatókkal és más munkatársakkal Kelei Zita egyik őrtilosi ingatlanának 150 négyzetméteres csarnokába telepítették volna, ahonnan pazar kilátás nyílik a Dráva-menti horvát síkságra és a vadregényes határfolyóra. Az auditorok azonban egy jóval kisebb lakóépületet találtak, amely egyebek között nem alkalmas főtartós NSC-típusú csarnoki futódaru elhelyezésére sem. A jelentés aláhúzta: el kell állni a Kelei-cég támogatásától, és pénzügyi érdeksérelem miatt vissza kell fizettetni az előleget.

Azóta a Terra Transilvania után a Wind-Electric is a felszámolás sorsára jutott, de előtte még találtak egy inkei fiatalembert, aki vagy még mindig nem ítélte menthetetlennek a helyzetet vagy stróman volt: ezt mondták a helyiek lapunknak.

Kelei Zita, a KDNP megyei választmányának tagja 2025 nyarán kapta kézhez a Fidesz-KDNP-s választókerületi elnöki kinevezését Orbán Viktortól. Ez a körzet súlyosan elmaradott, az ország tíz legkevésbé fejlett járása közül kettő dél-somogyi, a Fidesz látványosan elhanyagolta a régiót. Kelei Zita a régió leszakadására és az üzleti tevékenységére vonatkozó kérdéseinket nem tartotta alkalmasnak arra, hogy a közéleti szerepvállalásáról hitelesen számolhassunk be. Helyette megállás nélkül beruházásokat ad át, beszédeket mond, cigánygyerekkel az ölében táncol a kolbásztöltő fesztiválon, amikor éppen nem Brüsszel és a Tisza Párt állítólagos háborús terve ellen hangol.