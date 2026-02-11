Trump–Netanjahu: három óra tárgyalás, kitartó bizonytalanság

Benjamin Netanjahu;Donald Trump;

2026-02-11 21:42:00 CET

Közös cselekvési tervben állapodott meg Donald Trump és Benjamin Netanjahu az izraeli miniszterelnök által kért sürgősségi washingtoni találkozón. A részletek nem ismertek.

Három órán át tárgyalt a Fehér Házban Donald Trump és Benjamin Netanyahu azon a tegnapi sürgősségi találkozón, amelyet az izraeli vezető kezdeményezett. Sem előtte, sem utána nem tartottak sajtótájékoztatót, csupán diplomáciai forrásokra támaszkodó sajtójelentések kerültek nyilvánosságra. Eszerint a két vezető a közös cselekvési tervre összpontosított, mivel mindkét fél kételkedik az iráni-amerikai diplomáciai megállapodás sikerében.

A megállapodás konkrét részletei nem ismertek. Az izraeli sajtó a 12-es izraeli tévécsatornának nyilatkozó amerikai és izraeli diplomáciai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy mind az izraeli, mind az amerikai vezetés szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy Iránnal megállapodás születhet – még akkor is, ha az kizárólag Irán nukleáris programjára összpontosít, és nem foglalkozik a ballisztikus rakéták valamint a térségbeli proxy terrorszervezetek támogatásának kérdésével is, ahogyan azt szorgalmazza a jeruzsálemi kormányzat. (A diplomáciai nyelvezet valójában azt fedi, hogy Trump és Netanjahu megállapodott abban, hogy amennyiben rövidesen nem születik meg az iráni-amerikai megállapodás, a térségbe vezényelt amerikai erők az izraeli hadsereggel közösen mér csapást Iránra.) Az idézett jelentés szerint Netanjahu arra törekszik, hogy Izrael megőrizze cselekvési szabadságát Iránnal kapcsolatban, függetlenül attól, hogy megállapodás születik-e vagy sem az ománi amerikai-iráni tárgyalásokon.

A háromórás megbeszélés napirendjén előzetes sajtójelentések szerint szerepelt Gáza kérdése valamint az izraeli biztonsági kabinet néhány napja elfogadott új irányelve Ciszjordánia Palesztin Hatóság által irányított területeinek tulajdonképpeni bekebelezésére.

Utóbbiról a találkozót megelőzően Trump az amerikai Axios portálnak nyilatkozva egyértelművé tette, hogy az annektálás számára vörös vonal, amit határozottan elutasít.

Izraeli sajtójelentések szerint Netanjahu azt is szeretné elérni, hogy Trump ne engedélyezze gázai béketerve mások szakaszára való áttérést anélkül, hogy a Hamász lefegyverzése megtörténjen. A tavaly október 10-én hatályba lépett, Trump-tervnek is nevezett tűzszüneti egyezmény ugyanis egyértelmű a Hamász lefegyverzése tekintetében, ámde a gyakorlatban semmi sem valósult meg. Trump jövő csütörtökön úgy tervezi megtartani a Béketanács alakuló ülését, és ezzel egyidőben a nemzetközi pénzgyűjtést Gáza újjáépítésére, útnak indítani az előkészületek a gázai nemzetközi Stabilizációs Erőknek nevezett békefenntartó egység első – indonéz - katonáinak fogadására, hogy a Hamász fegyvereivel együtt jelen van az övezetben. Izraeli médiainformációk szerint Izrael a gázai háború újraindítására készül, a hadsereg már tervezi is az átfogó gázai offenzívát, akár Trump jóváhagyása nélkül is.

Netanjahu azonban nincs abban a helyzetben, hogy szembemenjen Trump akaratával, akinek a Béketanáccsal és az újjáépítési befektetési tervei pillanatnyilag sokkal fontosabbak, mint Izrael biztonsági aggodalmai.