Szijjártó Péter: Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből

2026-02-11 19:28:00 CET

A miniszter tájékoztatta kollégáját az úgynevezett „Zelenszkij-tervről”, amelyet elfogadhatatlannak tart.

Magyarország sokat profitál a Kínával folytatott együttműködéséből, amit jól példáz, hogy a tavalyi immár sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás hazánkba, illetve hogy február 27-én a teherforgalom, majd március 14-től a személyszállítás is megindul a Budapest-Belgrád vasútvonalon - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleményére hivatkozva Magyar Távirati Iroda (MTI) híre azt írja, hogy a tárcavezető arról számolt be, miután fogadta kínai kollégáját, Vang Jit, hogy napjainkban új világrend van kialakulóban, amelyben Kínának rendkívül fontos szerepe van, és ez felértékeli a két ország közötti átfogó, minden körülményre kiterjedő stratégiai partnerséget.

„Magyarország nagyon sokat profitált a Kínával való együttműködéséből. 2025 sorozatban a harmadik olyan év volt, amikor Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ezek a beruházások rendre hozzájárultak, hozzájárulnak a magyar gazdaság modernizálásához és megerősödéséhez egy olyan időszakban, amikor a világ válságról válságra bukdácsol (...) A tavalyi évben újra Magyarország volt a kínai vállalatok első számú beruházási célpontja. Jó hír, hogy az idei esztendőben a BYD és a CATL is elkezdi a termelést, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország az új elektromos autóipar európai éllovasa legyen” - mondta.

Szerinte Kína a közép-európai regionális összeköttetések fejlesztésekhez is hozzájárul, amit jól mutat, hogy február 27-én megindul a teherforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, majd március 14-től a személyszállítás is. Ennek kapcsán emlékeztetett rá, hogy a magyar és a szerb főváros között kétóránként fognak közlekedni a gyorsvonatok, 160 kilométeres óránkénti sebességgel, napi kétszer összekötve Belgrádot Budapesten keresztül Béccsel is. Emellett megállapodást kötöttek arról is, hogy az eddigi heti 42 légijárat helyett 77 légijárat fogja összekötni Budapestet a nagy kínai városokkal: 35 személyszállító és 42 cargo járat.

Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy Vang Jivel áttekintették Európa és a világ biztonsági helyzetét is, és ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Magyarország büszke arra, hogy Kínával közösen tagja az ENSZ-ben a Béke barátai csoportnak. Hálásak vagyunk a kínai kormánynak a békeerőfeszítéseiért, és hálásak vagyunk azért, hogy a kínai kormány a béke mellett áll ki Ukrajnában - mondta.

Tájékoztattam miniszter urat arról, hogy sajnos az európaiak folyamatosan aláássák a béketörekvéseket, a napokban egy ötpontos Zelenszkij-terv került nyilvánosságra, amely egy nyilvánvaló koalíciót mutat Brüsszel és Kijev között, amelynek értelmében Európa továbbra is fegyvereket akar szállítani Ukrajnába, továbbra is pénzt akar küldeni Ukrajnának, s továbbra is fel akarja venni Ukrajnát az Európai Unióba (...) mindezeket Magyarország szuverén nemzeti kormánya ellenzi, mi, magyarok a béke mellett állunk ki, és a mi érdekeinkkel élesen ellentétes mind a háború folytatása, mind pedig Ukrajna európai uniós tagsága” - mondta Szijjártó Péter.

A tárcavezető végezetül üdvözölte az amerikai-kínai párbeszéd folyamatosságát is, és hangsúlyozta, hogy Magyarország számára mind biztonsági, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentősége van a két ország közötti kapcsolatok stabilitásának, hiszen hazánk két legfőbb, Európán kívüli beruházási, gazdasági és kereskedelmi partneréről van szó.

„Miniszter úrnak még egyszer köszönöm a kitüntető barátságát. Köszönöm, hogy idén először Európában Magyarországot választotta úti céljául”- összegzett.