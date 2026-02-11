Elhunyt James Van Der Beek amerikai színész, a Dawson és a haverok című sorozat főszereplője

színész;gyász;Egyesült Államok;

2026-02-11 23:16:00 CET

Negyvennyolc éves volt.

Negyvennyolc éves korában meghalt James Van Der Beek amerikai színész, aki leginkább a Dawson és a haverok című sorozat főszereplőjeként vált ismertté - írja a BBC. Családja közlése szerint az MTV Movie Awards- és Teen Choice Awards-díjas színész szerda reggel hunyt el. utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal viselte.

A hatgyermekes édesapa a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején több sikeres sorozatban és filmben szerepelt, köztük a kultikussá vált Dawson és a haverokban, valamint a Prérifarkas Blues című filmben. A vastag- és végbélrákot 2023 második felében diagnosztizálták meg nála, de csak 2024 novemberében beszélt róla nyilvánosan. Amikor szűrővizsgálatra jelentkezett kiderült: a daganat már a harmadik stádiumban van, és átterjedt a közeli nyirokcsomókra.

Betegsége ellenére James Van Der Beek tovább dolgozott: az év elején vendégszerepelt a Prime Video Overcompensating című vígjátéksorozatában. 2025. zeptember 22-én online csatlakozott a Dawson és a haverok jótékonysági találkozójához, miután két egymást követő gyomor-bélrendszeri fertőzés miatt nem tudott személyesen részt venni az eseményen. A rendezvényen Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson és Busy Philipps élőben felolvasták a sorozat 1998-as nyitóepizódját, Lin-Manuel Miranda pedig az ő szerepét olvasta fel. Az est az F Cancer jótékonysági szervezet számára gyűjtött adományokat, és tisztelgés is volt a színész előtt.

Egy 2020-as ABC News-interjúban arról beszélt, hogy gyerekként visszahúzódó természetű volt, eredetileg sportolónak készült.