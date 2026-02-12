Ukrajna volt az első téma

Ukrajna;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-12 10:10:00 CET

Elsőként az „ukrán fenyegetéseket” értékelte az Orbán-kormány. Gulyás Gergely azt mondta, egy Volodimir Zelenszkij által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget.

Közölte, újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik. Egy európai uniós és NATO-tagállam irányába hangzanak el ellenséges fenyegetések egy nem uniós és nem NATO-tagországtól. Ismertette. Hangsúlyozta, ebben a helyzetben Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy a béke pártján kell állnunk, és a béketörekvéseket kell támogatni, tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig elsősorban tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá. Elfogadhatatlannak tartjuk a magyar belpolitikába való beavatkozást. Brüsszel részéről is és Ukrajna részéről is.