Magyar Szakszervezeti Szövetség: Megengedhetetlen dolgok történtek a Samsung SDI gödi gyárában

Göd;Samsung gyár;nyílt levél;Magyar Szakszervezeti Szövetség;MaSZSZ;akkumulátorgyár;Samsung SDI;

2026-02-12 09:42:00 CET

A MASZSZ segélyvonalat indít a gyár jelenlegi és volt dolgozóinak, emellett nyílt levelet is írt a cég vezetésének.

„Megengedhetetlen dolgok történtek a gödi Samsung SDI gyárában: a dolgozók éveken keresztül érintkeztek életveszélyes, mérgező anyagokkal. A vezetőség végig tudott a dologról és mégsem tett semmit” – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a Facebook-oldalán.

Úgy látják, noha a botrány hatalmas hullámokat vert a nyilvánosságban, az ügy legfontosabb szereplői, a gyár jelenlegi és egykori dolgozói háttérbe szorultak. Éppen ezért a MASZSZ és a két legnagyobb ipari tagszervezetük, a Vasas és a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete közöse létrehoztak egy kétnyelvű online segélyvonalat, amelyet a Samsung jelenlegi és volt dolgozói vehetnek igénybe.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség ezzel egyidőben nyílt levéllel fordul a Samsung SDI vezetőségéhez, hogy minden dolgozójukat tájékoztassák írásban a segélyvonal létezéséről, emellett pedig azt követelik, hogy engedjék be a szakszervezetek képviselőit a gyárba, hogy személyesen is tájékoztathassák a dolgozókat a jogaikról és lehetőségeikről.

„A sajtóban megjelent beszámolók alapján kiderült, hogy a gödi Samsung SDI gyár dolgozói éveken át mérgező anyagokkal dolgoztak, sokszor a megengedett határértékek többszázszorosával. Ez nem egyszerű mulasztás, hanem a dolgozók életének és egészségének tudatos veszélyeztetése” – olvasható a nyílt levélben.

Hozzátették, a probléma nemcsak a gyár falain belül élők ügye, hanem mindannyiunk biztonsága és a munkavállalói jogok tisztelete forog kockán. „Évek óta tudott, de részben elhallgatott mérési eredmények, politikai nyomás és a profit előtérbe helyezése miatt a helyzet megoldása késlekedik.

A gödi gyárban feltárt súlyos rendszerszintű veszélyeztetés nem egyszerű mulasztás: ez a dolgozók életének és egészségének tudatos és szisztematikus rongálása, tönkretétele. Az, hogy emberek ezrei éveken át a megengedett mérgező határértékek többszázszorosát lélegezték be a munkájuk során, az ipari kultúra és az alapvető emberi méltóság teljes sárba tiprása”

– írták.

Mint arról lapunk is beszámolt, a Telexen hétfőn jelent meg egy hosszú tényfeltáró cikk, amely szerint az Orbán-kormány tisztában lehetett azzal, hogy a gödi Samsung-gyárban éveken keresztül mérgező, rákkeltő anyagot szívhattak be a dolgozók, mégsem állították le az üzemet.