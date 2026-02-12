Gulyás Gergely: A nemzeti petíció a megfelelő válasz az Ukrajnából érkező fenyegetésekre

Gulyás Gergely;kormányinfó;

Gulyás Gergely szerint a nemzeti petíció megfelelő válasz lehet az Ukrajnából érkező fenyegetésekre. A miniszter egyben felszólította az ukrán hatóságokat, az ukrán politikai vezetést és Volodimir Zelenszkij elnököt is, hogy tartózkodjon a magyar belpolitikába való beavatkozástól.

Jelezte, Magyarország sokat tett az orosz támadást követően Ukrajnáért. Humanitárius segítséget nyújtottunk, befogadtuk a hozzánk érkező menekülteket és elítéltük a katonai akciót is. Ebből azonban nem következik, hogy a magyar kormány politikája, amely elsősorban az első pillanattól kezdve a béketeremtés szükségességét hangsúlyozta, az megváltoztatható, és a Magyarország és a magyar kormány politikájával kapcsolatban a magyar embereknek kell dönteni - mondta.