Meddig fog mindent finanszírozni az EU Ukrajnában?!

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-12 10:39:00 CET

Az M1 az uniós informális csúcsról kérdez.

Gulyás Gergely azt mondta, Európának számtalan okból vannak versenyképességi problémái, amelyek közül mára valóban a legsúlyosabb, hogy az Oroszországgal szemben vezetett szankciók miatt Európa nagy része lemondott az orosz nyersanyagokról. Ennek következtében elszabadultak az energiaárak, ezért ma Európa úgy kénytelen részt venni a világgazdasági versenyben, hogy az európai cégek többszörösét fizetik az energiáért, mint az amerikaiak vagy a kínaiak. A miniszter szerint nehéz versenyképességről beszélni, amikor Európa a már elküldött 183 és 90 milliárd után további 1500 milliárdot akar Ukrajnába küldeni, miközben a semmilyen uniós felvételi kritériumnak meg nem felelő Ukrajnát akár a szerződések megsértésével 2027-ben be akarja erőszakolni az Európai Unióba. Éppen ezért azt gondolja, hogy amikor a versenyképességről beszélünk, akkor ezen akadályokat kellene elhárítani, de Európa többsége ma nem nyitott erre.

Állítása szerint egyre többen vetik fel, meddig finanszírozza még az Európai Unió Ukrajnát, és van-e értelme a háború további finanszírozásának. Úgy véli, Nyugat-európai cégvezetőkkel beszélve is az látható, hogy az energiaárak az egekbe szöktek az Oroszországgal szembeni szankciók következtében, ami ma olyan versenyképességi probléma, amelynek nem látszik a megoldása, hacsak meg nem szűnik a szankciós rezsim. mondta.