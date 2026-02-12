Új üzenet jelent meg a Radnai Márk nevén regisztrált honlapon

Videó;üzenet;honlap;Tisza Párt;

2026-02-12 09:28:00 CET

A Tisza Pártban nyilván érti valaki.

Once upon a Time... 2024. 08. 03.” – jelent meg egy üzenet azon a honlapon, amelyet a Tisza Párt egyik alelnöke, Radnai Márk nevén regisztráltak. Az új feliratot ugyanaz a fénykép kíséri, amelyet korábban a valamiféle leleplező videót ígérő Comong Soon is, egy szoba felső sarkában elhelyezett térfigyelő kamera felvételét egy ágyról rajta párnákkal és széthányt lepedővel. A most megjelent dátum nyilvánvalóan azt sugallja, hogy 2024. augusztus 3-án készült, üzenet lehet annak, aki a Tisza Pártban érti.

Az, hogy Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről vagy Radnai Márkról rejtett kamerával szexvideó készült, önmagában nem hír, a Tisza Párt elnöke már 2025 áprilisában beszélt arról, hogy kap olyan üzeneteket, hogy majd szexvideókat hoznak nyilvánosságra, de nem fog megijedni. A Tisza Párt akkori közleménye szerint Magyar Péter több üzenetet is kapott közvetve és közvetlenül is, amelyben szexvideók nyilvánosságra hozatalával fenyegették és zsarolták.A Radnai Márk nevét viselő honlapot 2024-ben regisztrálták, két napja tűnt fel rajta a Coming Soon felirat a fotóval. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán kijelentette, hogy nem Orbán Viktor pártja áll a honlap mögött.

Az ágyról készült fénykép megihlette az online népművészet művelőit, a Nem haldoklunk, mi így élünk közzétett a Booking promóciós galériájából egy fotót a szobáról, amely a térfigyelő kamera felvételén szerepelhet.