Gulyás Gergely nem tart ukrán támadástól

Ukrajna;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-12 10:38:00 CET

Az Index azt kérdezi, hogy mennyire kell komolyan venni az Ukrajnából érkező fenyegetéseket.

Gulyás Gergely azt mondta, egyszerűen azt rögzíthetjük, hogy van egy ezredes, magas rangú katona, aki Zelenszkij által kitüntetett katona, és Magyarországot lerohanással fenyegeti. Szerinte ezt Magyarországnak komolyan kell venni függetlenül attól, hogy csekély realitásnak tartja, hogy Ukrajna megtámad egy NATO-tagállamot. Hangsúlyozta, ezek a nyilatkozatok ellenséges nyilatkozatok és ezért elfogadhatatlanok és minden fenyegetés jelent valamilyen kockázatot. Ennek csak a mértéke a kérdéses.