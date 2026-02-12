Borkai Zsoltot stroke-közeli állapotban látta el a mentő

Győr;Stroke;rosszullét;Borkai Zsolt;

2026-02-12 13:41:00 CET

A politikus figyelmeztetésnek tartja a történteket.

agyi keringési zavar miatt néhány nappal ezelőtt mentő látta el Borkai Zsoltot, Győr volt polgármesterét – írja az Úgy Tudjuk

A portálnak az érintett megerősítette, hogy ez történt. Az exfideszes politikus, jelenleg önkormányzati képviselő azt mondta, hétvégén a feleségével sportolt, amikor hirtelen azt tapasztalta, hogy nem tartják meg a lábai, majd a szája bal oldala lebiggyedt. Haladéktalanul mentőt hívtak. Infúziót kapott, CT-vizsgálatot végeztek nála, és négy és fél órán át megfigyelés alatt tartották a kórházban. Jelenleg vérhígítót szed, és azt vizsgálják, hol alakulhatott ki vérrög a szervezetében.

Mindemellett egy MR-vizsgálatot és egy 24 órás EKG-vizsgálatot is elvégeznek rajta. Borkai Zsolt azt mondta, a történtek figyelmeztetést jelentenek számára.