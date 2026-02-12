Ormányos medvét és szurikátát is találtak a rendőrök egy illegális állatkertben Keszthelyen

Keszthely;természetkárosítás;illegális állatkereskedelem;

Szinte mindenhol találtak egzotikus állatokat.

Természetkárosítás bűntettének gyanúja miatt hallgattak ki egy férfit Keszthelyen - közölte a rendőrség.

Néhány napja merült fel a gyanú, hogy a város egyik családi házában és udvarán védett állatokat tarthatnak, köztük egy gepárdra emlékeztető macskafélét is. Február 10-én délután a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársai rajtaütöttek az illegális állatkerten, majd értesítették a rendőrséget.

A ház nappalijában, az udvaron és a melléképületekben is több állatot találtak, köztük közönséges petymegek, szerválok, muntjak szarvasok, mosómedvék, szurikáták, selyemmajmok, különleges papagájok és egy ormányos medve is volt.

A rendőrök elfogták és előállították egy férfit. Az állatok egy részét a Fővárosi Állat- és Növénykert veszi gondozásba, a többi állat sorsáról a természetvédelmi hatóság később fog dönteni.