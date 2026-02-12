Az igazgatóhelyettesre támadt az egyik diák Cegléden, vádat emeltek ellene

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy fiatalkorú fiúval szemben, aki az osztálytársát és egy pedagógust bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön.
A vádirat szerint a ceglédi fiú egy helyi középiskolába járt, ahol 2025 szeptemberében került sor az országos kompetenciamérésre. A fiatalkorú ennek során nem akarta végrehajtani a feladatokat és szóváltásba keveredett a teremben tartózkodó pedagógusokkal. Az egyik tanár a fiú fegyelmezése érdekében a tanterembe hívta a bűnügy sértettjét, az iskola igazgatóhelyettesét.
A vádlott az igazgatóhelyettessel is szóváltásba került, melynek során trágár szavakkal illette és egy alkalommal, ököllel meg is ütötte őt, könnyű sérüléseket okozva. Az esetet megelőzően, még 2025 szeptemberében a fiatalkorú egy másik diákkal került konfliktusba, akinek a ruháját festékkel leöntötte. Majd bosszúból, mivel a sértett jelezte a történteket a tanárnak, megverte az osztálytársát.
Az ügyészség a fiút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolja, bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni.