2026-02-12 08:28:00 CET

Az igazgatóhelyettesre támadt az egyik diák Cegléden, vádat emeltek ellene

A vád szerint a diák ököllel ütötte a pedagógust, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértésért kell felelnie.