2026-02-12 14:28:00 CET

Többek közt azt sem tartják véletlennek, hogy éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot.

Továbbra is fellép minden, a választási kampány külföldi befolyásolására irányuló kísérlettel szemben a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

A szervezet ezzel arra reagált, hogy az Európai Unió Bíróságának a főtanácsnoka szerint több ponton sérti az uniós jogot - köztük az alapvető szabadságjogokat, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) - az Orbán-kormány szuverenitásvédelmi törvénye, amely életre hívta a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatalt is.

A hivatal szerint az állásfoglalásban semmi új nincs, ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet. Azt sem tartják véletlennek, hogy ez éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot. Brüsszel így védi be azokat az általa finanszírozott politikai szereplőket és nyomásgyakorlókat, akik azon munkálkodnak, hogy a brüsszeli háborús célokat kiszolgáló bábkormány jusson hatalomra Magyarországon - vélekedik a Szuverenitásvédelmi Hivatal.