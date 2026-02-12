Előre megírt, hazugságokra épülő koncepciós pert emleget a Szuverenitásvédelmi Hivatal az Európai Unió Bírósága főtanácsnokának indítványa után

Továbbra is fellép minden, a választási kampány külföldi befolyásolására irányuló kísérlettel szemben a Szuverenitásvédelmi Hivatal.
A szervezet ezzel arra reagált, hogy az Európai Unió Bíróságának a főtanácsnoka szerint több ponton sérti az uniós jogot - köztük az alapvető szabadságjogokat, az Európai Unió Alapjogi Chartáját és az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) - az Orbán-kormány szuverenitásvédelmi törvénye, amely életre hívta a Lánczi Tamás vezette Szuverenitásvédelmi Hivatalt is.Az Európai Unió Bíróságának a főtanácsnoka kimondta, hogy EU-s jogot sért a szuverenitásvédelmi törvény
A hivatal szerint az állásfoglalásban semmi új nincs, ez egy koncepciós per, amiben már rég megírták a hazugságokra épülő ítéletet. Azt sem tartják véletlennek, hogy ez éppen most, közvetlenül a választási kampány hivatalos kezdete előtt látott napvilágot. Brüsszel így védi be azokat az általa finanszírozott politikai szereplőket és nyomásgyakorlókat, akik azon munkálkodnak, hogy a brüsszeli háborús célokat kiszolgáló bábkormány jusson hatalomra Magyarországon - vélekedik a Szuverenitásvédelmi Hivatal.