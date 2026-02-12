A BRFK megtiltotta, a Kúria dönt, vonulhatnak-e Budapesten az antifasiszták

BRFK;Kúria;tiltás;antifasiszták;emlékmenet;

A rendőrség nem engedélyezte, hogy a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége emlékmenetet tartson Budapesten szombaton, azon a napon, amikor a szélsőjobboldal a „becsület napját” ünnepli. A Kúria még felülírhatja a rendőri tiltást.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közreműködésével bírósághoz fordult a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ), miután a rendőrség kétszer is megtiltotta, hogy a szervezet „Mondjunk nemet a gyűlöletre! Soha többé fasizmust!” elnevezéssel emlékmenetet rendezzen a fővárosban. A bejelentett program szerint a résztvevők szombaton kora délután a Duna-parti cipők emlékművétől a budai Vár érintésével a Széll Kálmán térre vonultak volna.

A szélsőjobbal szintén szombaton emlékezik arra, 1945 februárjában a szovjet ostromgyűrűbe zárt német és magyar csapatok megpróbáltak kitörni a Várból. Ezt nevezik „becsület” vagy „kitörés” napjának. Az antifasiszta emlékmenet időzítése nyilvánvalóan ehhez igazodott.

Az egyik portálon olvasható interjú szerint a rendőrség a szélsőjobboldali szervezetek számára sem engedélyezi, hogy köztéri megmozdulást tartsanak, helyette ezért, ahogyan tavaly is tették, zárt körben konferenciát rendeznek. A hasonló szellemiségű Kitörés teljesítménytúrát viszont – amely formailag sportrendezvénynek minősül, így nem tartozik a gyülekezési törvény hatálya alá – szombaton ebben az évben is zavartalanul megtartják.

Hanti Vilmos, a MEASZ elnöke közzétette a jogorvoslati kérelmet, amit a Kúriához nyújtottak be a rendőrségi tiltás ellen.

A rendőrség úgy érzi, nem is dönthetett másként,

mert a gyűléssel járó „szükségtelen és aránytalan mértékű, közrendet veszélyeztető ok valószínűsége rendkívül magas”. A rendőrség úgy ítélte meg, hogy megalapozottan feltehető a kormányrendelet alapján a terrorizmus elleni nemzeti listán szereplő személyek tényleges megjelenése, reális az ellentétes érzelmű csoportok támadó fellépése, az Antifa ideológia akár agresszív érvényesítése.

Ezzel szemben a MEASZ azzal érvelt, hogy a terrorizmus elleni nemzeti listán szereplő „Antifa” csoportosulás egyszerűen nem létezik. Léteznek antifasiszta csoportok, saját névvel, szervezettel, tagokkal. Az „Antifa” nem egy konkrét terrorszervezet, hanem sok, egymástól független csoport és ember, nagyon eltérő módszerekkel. A listán szereplő „Antifa” csoportosulás kifejezés nem jelentheti az összes antifasiszta szervezetet, hanem csak azokat, amelyek relevánsak a kormányrendelet célja, tehát terrorizmus elleni küzdelem szempontjából.

A MEASZ nem minősül terrorista szervezetnek – és nem is köthető ilyenhez –, hanem kifejezetten antifasiszta, humanista és demokratikus értékeket képviselő civil szervezet: a politikai vagy világnézeti indíttatású bűncselekményeket elítéli. Hanti Vilmos lapunknak elmondta: a Kúria most csütörtökig még felülírhatja az általa abszurdnak tartott rendőrségi tiltást, így végül megrendezhetik az antifasiszta emlékmenetet. A MEASZ elnöke értelemszerűen abban bízik, hogy a bíróságon számukra kedvező döntés születik.

Kérdéseket küldtünk a rendőrségnek. A válasz szerint a BRFK három olyan, szombatra bejelentett gyűlés megtartását tiltotta meg, amely a gyülekezési törvény hatálya alá tartozik. A rendőrség honlapján elérhető tiltó határozatok alapján valószínűsíthető, hogy ebből az egyik szélsőjobboldali rendezvény lett volna.

Ugyanerre a napra a BRFK tudomásul vett két gyűlést, amelyekkel „kapcsolatban nem merült fel a jogszabályban nevesített tiltó ok”. Más forrásból úgy értesültünk, hogy nem hagyományos értelemben vett demonstrációkról, hanem két koszorúzásról van szó. (A MEASZ a XIII. kerületi önkormányzattal előtte való napra, február 13-a péntekre, 15 órára hirdetett megemlékezést a Mártír Emlékműhöz, ahol a „Budapestre a békét hozó felszabadulásra, az áldozatokra” emlékeznek.)

A Népszavának küldött tájékoztatás felhívta a figyelmet arra, hogy Budapest rendőrfőkapitánya február 11-én 0 órától február 15-én 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére. A fokozott ellenőrzés célja a „jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása”.