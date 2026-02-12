Újabb gyanús gyümölcsfeldolgozóra bukkant Hadházy Ákos, 1,7 milliárd forint uniós pénzből épült

„Egy újabb szellem-gyümölcsfeldolgozó Jászberény határában, újabb 1,7 milliárd forint EU-s pénzből” – írta Hadházy Ákos csütörtökön a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő posztjában kiemelte, hogy a mostanival együtt az elmúlt néhány évben már nyolc gyümölcsfeldolgozót is bemutatott, amelyet állítása alapján olyan építőipari cég kivitelezett, amelynek nincs köze a mezőgazdasághoz, túlárazottan épült EU-s pénzekből, valamint semmilyen gyümölcsfeldolgozás nem folyik ott, mindez pedig szerinte összehangolt csalásra utal.
Mint írta, Jászberény esetében egy T-Trans Főép Kft. nevű cégről van szó, amely korábban milliárdos bevételű építőipari vállalkozás volt. Magát az épületet viszont az a cég (2 F-BAU) építette, amely Tolnán szintén elnyert egy ilyen megbízást, ahol ráadásul rögtön kettőt is épített egy kapcsolt vállalkozás segítségével, miközben az egyik csarnokban a helyiek elmondása szerint most teniszpálya van. Az ellenzéki politikus szerint a T-Trans először 500 milliót kapott az építésre, aztán 1,2 milliárdot fejlesztésre, ugyanabból a vidékfejlesztési pályázatból.
Megemlítette, hogy korábban gyümölcsfeldolgozó épült Tolnában, Nyíradonyban, Szekszárdon, Mezőcsáton, Edelényben, Diósjenőn és Balatonföldváron is. „Ezek közül a jelzésemre többet vizsgál az OLAF, a tolnait az Integritás Hatóság is korrektül elmeszelte, a nyíradonyi cég ügyében nyomozás is folyik” – írta posztjában Hadházy.Hadházy Ákos felfedezte a volt fideszes államtitkár uniós pénzből épült gyümölcsfeldolgozó üzemét, ami igencsak hasonlít egy nyaralóra„Bevallom, elnéztem” – Hadházy Ákos szerint valójában nem is egy, hanem kettő kamu gyümölcsfeldolgozó épült Tolnán