Újabb gyanús gyümölcsfeldolgozóra bukkant Hadházy Ákos, 1,7 milliárd forint uniós pénzből épült

Jászberény;uniós pénzek;Hadházy Ákos;

2026-02-12 14:14:00 CET

A független országgyűlési képviselő elmondta, hogy ez már nyolcadik olyan gyümölcsfeldolgozó, amelyet olyan építőipari cég kivitelezett, amelynek nincs köze a mezőgazdasághoz, túlárazottan épült EU-s forrásokból, valamint semmilyen gyümölcsfeldolgozás nem folyik ott.

„Egy újabb szellem-gyümölcsfeldolgozó Jászberény határában, újabb 1,7 milliárd forint EU-s pénzből” – írta Hadházy Ákos csütörtökön a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő posztjában kiemelte, hogy a mostanival együtt az elmúlt néhány évben már nyolc gyümölcsfeldolgozót is bemutatott, amelyet állítása alapján olyan építőipari cég kivitelezett, amelynek nincs köze a mezőgazdasághoz, túlárazottan épült EU-s pénzekből, valamint semmilyen gyümölcsfeldolgozás nem folyik ott, mindez pedig szerinte összehangolt csalásra utal.

Mint írta, Jászberény esetében egy T-Trans Főép Kft. nevű cégről van szó, amely korábban milliárdos bevételű építőipari vállalkozás volt. Magát az épületet viszont az a cég (2 F-BAU) építette, amely Tolnán szintén elnyert egy ilyen megbízást, ahol ráadásul rögtön kettőt is épített egy kapcsolt vállalkozás segítségével, miközben az egyik csarnokban a helyiek elmondása szerint most teniszpálya van. Az ellenzéki politikus szerint a T-Trans először 500 milliót kapott az építésre, aztán 1,2 milliárdot fejlesztésre, ugyanabból a vidékfejlesztési pályázatból.

Megemlítette, hogy korábban gyümölcsfeldolgozó épült Tolnában, Nyíradonyban, Szekszárdon, Mezőcsáton, Edelényben, Diósjenőn és Balatonföldváron is. „Ezek közül a jelzésemre többet vizsgál az OLAF, a tolnait az Integritás Hatóság is korrektül elmeszelte, a nyíradonyi cég ügyében nyomozás is folyik” – írta posztjában Hadházy.