Ukrajna szerint Orbánéknak orosz „barátaikhoz” kellene fordulni az akadozó Barátság kőolajvezeték miatt

Magyarország;Ukrajna;Barátság kőolajvezeték;Andrij Szibiha;

2026-02-12 15:25:00 CET

Az ukrán külügyminiszter szerint egy orosz csapás bénította meg a működést.

Tudomásunk van róla, hogy a magyar fél ismét panaszt készül tenni a Barátság vezetéken keresztül történő orosz olajszállítással kapcsolatos problémák miatt. Csak azt tudjuk tanácsolni nekik, hogy ezekkel a felvételekkel forduljanak „barátaikhoz” Moszkvában - írta egy csütörtöki X-bejegyzésében az ukrán külügyminiszter.

Andrij Szibiha bejegyzéséhez olyan képeket csatolt, amelyeken a Barátság kőolajvezeték infrastruktúrája látható, amint a január 27-i legutóbbi célzott orosz csapás után nagy lángokkal ég. Ennek következtében leállt az olajtranzit.

„Egyébként Magyarország nem tiltakozott Oroszországnál emiatt. Még az »Oroszország« szót sem tudták kimondani. A kettős mérce iskolapéldája”

- fogalmazott Szibiha.

Szerinte Moszkva abban a pillanatban megszűnt megbízható szállítónak lenni, amikor megindította agresszióját Ukrajna ellen. „Sajnálatos, hogy ennyi év tapasztalata sem volt elegendő ahhoz, hogy az Orbán-kormány felismerje ezt, és diverzifikálja a beszerzési forrásokat. Azt javasoljuk nekik, hogy nyissák ki a szemüket” - zárta sorait a tárcavezető.