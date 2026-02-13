Tarolnak a magyar előadók, az évek óta listavezető előadók egyelőre verhetetlenek

lista;zene;Mahasz;

2026-02-13 22:06:00 CET

Népszerű a K-pop, de a kevés európai ország közé tartozunk, ahol a top 10 leghallgatottabb dal magyar. Megjelent a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének éves elemzése.

Nemcsak a legfelkapottabb albumokat, dalokat, hanem a rádiók legtöbbet játszott magyar és külföldi előadóit is összegzi a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének (MAHASZ) szokásos éves elemzése. A top 100 album listájának első helyét idén Beton.Hofi 0 című, 2024-ben megjelent lemeze nyerte el, amely már a debütálás évében is a dobogón állt, most viszont a fizikai és digitális értékesítés alapján az első helyet is megszerezte.

Ezen a listán magyar előadók közül a legnépszerűbbek továbbá DESH, Young Fly, Azahriah, Pogány Induló, Manuel és Dzsúdló is, viszont a külföldiek közül csak két előadónak sikerült beférnie az első tízbe: az egyik Billie Eilish Hit Me Hard and Soft című, 2024-ben megjelent lemezével, de nála még jobb helyet szerzett a Netflix rekordnézettséget döntögető alkotása, a K-pop démonvadászok című animációs sikerfilmjének zenéje.

Azt, hogy utóbbi műfaj Magyarországon is nem kis népszerűségnek örvend nemcsak az jelzi, hogy a listán az első húszba is befért a dél-koreai Stray Kids 2025-ben megjelent Karma című stúdióalbuma, hanem az is, hogy a kizárólag fizikai értékesítés alapján vizsgált top 100 album listáján az első ötből a zenekar kapásból elvitt hármat is, köztük az első helyet. Ezen a listán az 1980-as évek óta aktív Ossian Célpont a szívemen című, 2025-ben megjelent lemeze lett a második, ugyanakkor befért az első ötbe a 2024-ben hét év után új albummal és énekessel visszatérő Linkin Park From Zero című lemezével. A fizikai albumok értékesítése alapján összeállított listán az előkelőbb helyeket például a Depresszió, a Kalapács, a Pokolgép és Ákos szerezték meg, valamint itt is népszerű volt a Hogyan tudnék élni nélküled? című, 2024-ben mozikba került magyar alkotás filmzenéje, de azért külföldi előadók közül kissé hátrébb feltűnnek már a globális hallgatottsági trendek: itthon is népszerű a Deftones, Lady Gaga, Charli XCX, Tyler, The Creator és Taylor Swift is. DESH, Young Fly és Azahriah PANNONIA című slágere már harmadik éve első a kislemezek terén. A hallgatottsági adatok alapján számított rádiós top 100 listájában Teddy Swims The Door című száma nyert, viszont a lejátszások száma alapján összeállított listán megelőzte őt Lady Gaga Abracadabra című dalával. A magyar rádiók slágere a TNT 2024-ben megjelent Ébren álmodtunk című száma lett, amellyel az együttes 14 év után tért vissza. A magyar előadókat tekintve amúgy összességében ismét Rúzsa Magdolnát játszották a legtöbben, őt követi Lotfi Begi és a Halott Pénz zenekar, de az első tíz helyezettbe itt is befért Azahriah és DESH is.

Népszerűek a magyarok körében a hazai előadók és ez nemcsak a slágerlistákon látszik. Az Artisjus is publikálta szokásos éves jelentését az előző évben kifizetett jogdíjak összegéről. A Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület eredményei rámutatnak, az elmúlt egy évtizedben folyamatosan nőtt a magyar szerzők részesedése az összes (vagyis a külföldi előadóknak is fizetett) jogdíjból, 2025-ben pedig elérte az 59 százalékot. Az Artisjus ezt részben az ún. glokalizáció jelenségével magyarázza, amely egy világszinten megfigyelhető jelenség, miszerint a globális platformokon a közönség inkább a helyi zenéket fogyasztja. Az Artisjus közleményében megjegyzi, ez már 2024-re is például annyira érezhető volt, hogy a streaming szolgáltatókon lejátszott zenék 50 százaléka magyar előadótól származott. Most a MAHASZ eredményein is látszik, hogy a kevés európai ország közé tartozunk, ahol a top 10 leghallgatottabb dal magyar. Az Artisjus megjegyzi, a jelenséget erősíti, hogy egyre több aréna koncertet vállalnak be magyar fellépők is, amely a járvány előtt azért inkább a nagyhalak, vagyis a jóval népszerűbb külföldi előadók terepe volt.