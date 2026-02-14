Gyógyszer, műtét, génterápia: közvetve akár félmillió magyart is érinthet az epilepszia

Magyarország;világnap;epilepszia;

2026-02-14 18:55:00 CET

Közvetlenül több mint százezer, de közvetve akár félmillió magyart is érinthet a tudatzavarral, furcsa érzelmekkel, gondolatokkal járó epilepszia. A mai világnapon erre a betegségre irányul a figyelem.

„Az epilepsziáról nem beszélhetünk egyes számban, mivel több száz fajtája létezik” – kezdte a tájékoztatást Kelemen Anna neurológus, a Magyar Epilepszia Liga elnöke. Röviden összefoglalva az agykéreg működési zavaráról beszélhetünk. A betegség abban nyilvánul meg, hogy rövid időre váratlanul, kiszámíthatatlan módon megváltozik az agyműködés – ezeket a periódusokat nevezzük rohamoknak. „Ha az agykéreg egy területe működik rosszul, gócos roham alakul ki, amelynek a tünetei attól függenek, melyik agykérgi terület érintett: előfordulhat rángatózás, furcsa érzetek a testben, emlékek feltolulása, látomások, hangok, illetve ezeknek mindenféle kombinációi. Emellett az érintett sokszor nincs tudatánál. De olyan rohamok is léteznek, amelyek az egész agykérget érintik, ezek is sokfélék lehetnek, de az a klasszikus nagy roham, amit a filmekből ismernek a legtöbben – eszméletvesztés, rángás, habzó száj – valójában a legritkább” – fejtette ki a szakember.

Az epilepsziákat az okok alapján is megkülönböztetjük. Az egyik nagy csoport, amikor az agyi sejtek működésében támad zavar, ennek hátterében a leggyakrabban genetikai okok húzódnak meg, ez azonban nem feltétlenül jelent öröklődést – mondta el a neurológus. A monogénes epilepsziák – amikor egy gén működik hibásan – általában új mutációk, tehát a szülők egészségesek, a rendellenes működés az ivarsejtekben alakul ki. Ezek a típusú epilepsziák ritkák, de nagyon nehezen kezelhetők. Jóval gyakoribb a poligénes kialakulás, ami azt jelenti, hogy több olyan gén is „rosszul” működik, amelyek az agyi kisüléseket szabályozzák, így a szervezet hajlamos lesz a rohamok produkálására. Ebben a csoportban viszont megfigyelhető a családi halmozódás, az öröklődés. A másik nagy csoport pedig az úgynevezett tüneti epilepsziák, amikor olyan betegség vagy külső hatás eredményeképpen jelennek meg a rohamok, amely az agykérget érinti. Ez lehet például baleset, agydaganat, fertőzés, agyhártyagyulladás. A felnőttkori epilepsziák nagy része így alakul ki – tette hozzá Kelemen Anna. A monogénes epilepsziák már csecsemő- vagy kisgyerekkorban megjelennek, míg a poligénesek jellemzően pubertáskorban jelentkeznek, az nagyon ritka, hogy a genetikai eredetű betegség csak felnőttkorban okoz tüneteket.

A liga elnöke szerint a diagnózis nagyon fontos lépése a kezelésnek, de sajnos óriási elmaradásunk van más országokhoz képest abban, hogy a genetikai vizsgálatot nem támogatja a NEAK, azt csak külön kérésre végzik el. A monogénes betegség esetében nagyon gyakori, hogy egyéb agyműködési problémák is társulnak az epilepsziához, ezek a gyerekek gyakran elmaradnak a fejlődésben.

A betegség kezelésére többféle mód is rendelkezésre áll. Gyógyszerrel az esetek 65 százalékában sikerül elérni, hogy a rohamok megszűnjenek. Vannak olyan típusok is, az úgynevezett jóindulatú gyerekkori epilepsziák, amelyeket egyszerűen „kinő” a gyerek, de ilyen esetekben is szükséges a gyógyszeres kezelés, hogy addig is rohammentesen élhesse az életét. A rohamoknak ugyanis komoly következményei lehetnek, mivel a beteg nem tudja, mi történik vele, így balesetet szenvedhet, sérüléseket szerezhet. Ezenkívül a rohamok során olyan anyagok szabadulnak fel az agyban, amelyek károsítják a többi idegsejtet. Az epilepsziák egy része műtéttel gyógyítható, de sajnos az érintettek egy részénél ez sem lehetséges. „Az orvos célja mindig az, hogy a lehető legteljesebb életet élhesse a beteg” – tette hozzá a neurológus, aki arról is beszélt, hogy vannak kutatások az egyes formák génterápiás kezelésére.

Az epilepsziások aránya nem sokat változott az elmúlt évtizedekben, a lakosság 1-2 százaléka érintett, azaz Magyarországon 100-200 ezer ember. De a családtagokkal, barátokkal, kollégákkal együtt közvetve akár félmillió ember életére hatással lehet ez a betegség, amit maguknak a betegeknek is nehéz elfogadni, ezért gyakran igényelnek pszichológiai segítséget. Kelemen Anna szerint lényeges lenne, hogy minden érintett eljusson epilepszia-központba, ahol személyre szabott kezelést kaphat. A betegek és a hozzátartozóik az epilepszia.hu honlapon találhatnak tudnivalókat a szakellátásról, hogy melyik központ milyen kezelésekkel foglalkozik, hogyan lehet ezekbe bejutni, emellett sokféle betegjólléti információ is elérhető az oldalon.