Közvetlenül több mint százezer, de közvetve akár félmillió magyart is érinthet a tudatzavarral, furcsa érzelmekkel, gondolatokkal járó epilepszia. A mai világnapon erre a betegségre irányul a figyelem.
A holland művész sokat kutatott mentális állapota egy új kutatás szerint nem skizofréniától volt zavart, a saját megfogalmazása szerint „őrült művészi rohamát” életviteléből fakadó rejtett epilepszia okozhatta.
Érdekes eredményre vezetett a Linzi Orvosi Egyetem neurológiai klinikáján végzett, úgynevezett fogolydilemma teszt.
Le kellett szállnia az Emirates szerdai járatáról a családjával együtt egy autista és epilepsziás fiúnak, pedig a gyereknek orvosi igazolása is volt arról, hogy repülhet.
Epilepsziás betegek számára fejlesztenek agyi defibrillátort a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, az eszköz a nagyon közeli jövőben képes lesz automatikusan leállítani a rohamokat a páciensekben - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.
Egy év fogházban letöltendő szabadságvetésre ítélték és véglegesen eltiltották a járművezetéstől azt a férfit, aki 2013 augusztusában vezetés közben rosszul lett és a fővárosi Örs vezér terén halálos közúti balesetet okozott - közölte a Fővárosi Törvényszék.
Tagadta bűnösségét a Pesti Központi Kerületi Bíróságon csütörtökön megkezdődött büntetőperben a fővárosi Örs vezér terén gázoló férfi. A vád szerint 2013 augusztusában epilepsziás rohama miatt autójával villamosmegállóba rohant, egy embert halálra gázolt, többnek pedig súlyos sérülést okozott a vádlott.
Súlyos, öntudatlan állapotba került – egy epilepsziás görcsroham után – a börtönben a csontsoványra fogyott Eva Rezesová – tudta meg a Bors.
Százötvenezer honfitársunk szenved epilepsziában, mintegy félmillió embernek lehet életében egyszer, vagy többször rohama. A korszerű kezelések - gyógyszerek, esetleg műtét - eredményeként a betegek 70-80 százaléka tünetmentesen élhet, ugyanakkor a velük szemben támasztott előítéletek miatt minden második érintett képtelen beilleszkedni környezetébe.