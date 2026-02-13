Ursula von der Leyen kimondta, az EU a közös piactól az egy piac felé indul el, ha nem 27 tagországgal, akkor kevesebbel

Európai Unió;Brüsszel;Orbán Viktor;EU-csúcs;Ursula von der Leyen;António Costa;

2026-02-13 14:41:00 CET

Az EU csütörtöki informális csúcsán a 27 tagállam vezetői az Európai Unió versenyképességi problémáira igyekeztek megoldásokat találni.

Nagy lépéseket tesz az EU 2026-ban, az uniós közös piactól az „egy piac” felé indul. Ha huszonhét tagállam nem tud megegyezni, akkor kevesebben mennek előre, de nem lesz megállás – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

A belgiumi Alden Biesen kastélyában találkoztak az EU-tagállamok vezetői az informális csúcson, a téma az Unió versenyképessége volt. Konkrét megállapodás nem született, de a csúcs után António Costa, az Európai Tanács elnöke úgy nyilatkozott, fordulópont volt a csütörtöki találkozó. Számos témában egyetértés van a tagállamok között, így például az egy piac kérdésében – magyarázta.

A következő, március végi EU-csúcson a vezetők írásbeli nyilatkozatokat fogadnak majd el a témákban, az addigi hetekben konkrét útitervet fog letenni az asztalra az Európai Bizottság – ígérte Ursula von der Leyen.

António Costa hangsúlyozta: az ő feladata az Európai Tanács, vagyis a tagállamok legfelsőbb vezetőinek a találkozója során a konszenzus megteremtése, és a célja, hogy mind a huszonhét ország egy irányba mozduljon, de bizonyos témákban nem fognak várni. Ha szükséges, úgynevezett megerősített együttműködéssel kevesebb tagállam is megállapodhat új, belső szabályokban.

Ursula von der Leyen öt területet nevezett meg, ahol sürgős lépéseket fog tenni az EU, legalábbis azok a tagállamok, amelyek készek erre.

A cégek adminisztratív terheinek csökkentésére az elmúlt bő egy évben a Bizottság már tíz úgynevezett egyszerűsítési csomagot kezdeményezett, a mostani ígérete szerint ezen fölül is további harmonizáció várható, különösen azokon a területeken, ahol az uniós irányelvek esetében nemzeti szinten egymástól nagyon eltérő szabályok érvényesek.

A pénzpiac uniója egy másik kiemelt terület, itt évek óta nincs elmozdulás. A statisztikák szerint évente 300 milliárd euró Európában megtakarított pénzt fektetnek be az USA-ba, mert itt jelenleg huszonhét egymással alig összefüggő pénzpiac létezik. A hamarosan bemutatandó további újdonság az úgynevezett 28. cégforma lesz, ezzel tagállamok feletti módon, kevés bürokráciával lehet majd bejegyezni európai cégeket. Von der Leyen egyértelmű volt:

ha júniusig nincs megállapodás 27 ország között a pénzpiacok területén, akik akarnak, továbblépnek.

Az energiapiac jelenleg különösen széttöredezett, ebben is mielőbb változást szeretnének a vezetők. A cél az energiaárak letörése és az áramhálózatok fejlesztése, például „energiasztrádák” fejlesztésével. Ezeken felül a digitális piac egységesítésében és a technológiai függetlenség erősítésében is gyors és konkrét javaslatokat ígért Ursula von der Leyen.

Abban minden vezető, így Orbán Viktor is egyetértett, hogy az EU kénytelen lesz a versenyképesség ügyében elmozdulni, különben végleg lemaradunk globálisan.