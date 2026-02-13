Magyar Péter pénteken Donald Tusk lengyel kormányfővel, szombaton Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Münchenben

Ma este Münchenben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytatok kétoldalú tárgyalásokat. Holnap a müncheni biztonságpolitikai konferencia keretében találkozom Friedrich Merz német kancellárral és több európai állami és iparági vezetővel, köztük a horvát kormányfővel és az osztrák kancellárral. A találkozókról és azok eredményeiről természetesen beszámolunk Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyi szakértőjével – posztolta a Facebookon péntek kora délután Magyar Péter.
A Tisza Párt elnöke a melléklelt videójában arról beszélt, hogy Donald Tuskkal már azt készíti elő, hogy ha kormányváltás lesz, a lehető legrövidebb időn belül helyreállíthassák a lengyel-magyar kapcsolatokat, ahogy fogalmazott, „a két nép ezeréves barátságának szellemében”. Célként a visegrádi négyek szövetségének megerősítését, és egy erős Közép-Európa kialakítását, Magyarország számára pedig az uniós pénzek hazahozatalát jelölte meg.Orbán Anita: Magyarország a Nyugathoz tartozik, körözött bűnözőket nem bújtatunk, a szlovákokkal pedig tárgyalni kell a Beneš-dekrétumokról
– A Tisza-kormány alatt hazánk nem lesz nemzetközi politikai bűnözők lerakóhelye. Lengyelországgal pedig gazdasági, energetikai, védelmi, közlekedési, oktatási és kulturális területen fogunk együttműködni – derült ki az ellenzéki politikus szavaiból. Arról is szót ejtett, hogy Donald Tuskkal azt is megvitatja, miként járulhatnának hozzá a mielőbbi ukrajnai tűzszünethez, és a tartós, nemzetközi közösség által garantált békéhez Oroszország és Ukrajna között. Magyar Péter kérni fogja a lengyel kormányfő támogatását a felvidéki és a kárpátaljai magyarok védelmére, jogaik megerősítésére, továbbá megerősíti azt is, hogy miniszterelnökként első útja Varsóba vezet majd.A második Orbán-kormány korábbi utazó nagykövete, Orbán Anita lesz a Tisza Párt külügyi vezetőjeBemutatták a Tisza Párt programját, a jogállamiság helyreállításával, a milliárdosok különadójával és az euró bevezetésével jönne Magyar Péter kormányaItt a hivatalos bejelentés, Magyarországra jön Marco Rubio amerikai külügyminiszter