2026-02-13 13:25:00 CET

Magyar Péter pénteken Donald Tusk lengyel kormányfővel, szombaton Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Münchenben

A Tisza elnöke Orbán Anitával, a párt külügyi szakértőjével már a kormányváltás utáni lépéseket készíti elő Németországban.