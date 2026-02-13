Donald Tusk;tárgyalások;kormányváltás;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;Friedrich Merz;Magyar Péter;Orbán Anita;

Korábbi felvétel

Magyar Péter pénteken Donald Tusk lengyel kormányfővel, szombaton Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Münchenben

A Tisza elnöke Orbán Anitával, a párt külügyi szakértőjével már a kormányváltás utáni lépéseket készíti elő Németországban.  

Ma este Münchenben Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel folytatok kétoldalú tárgyalásokat. Holnap a müncheni biztonságpolitikai konferencia keretében találkozom Friedrich Merz német kancellárral és több európai állami és iparági vezetővel, köztük a horvát kormányfővel és az osztrák kancellárral. A találkozókról és azok eredményeiről természetesen beszámolunk Orbán Anitával, a Tisza Párt külügyi szakértőjével – posztolta a Facebookon péntek kora délután Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke a melléklelt videójában arról beszélt, hogy Donald Tuskkal már azt készíti elő, hogy ha kormányváltás lesz, a lehető legrövidebb időn belül helyreállíthassák a lengyel-magyar kapcsolatokat, ahogy fogalmazott, „a két nép ezeréves barátságának szellemében”. Célként a visegrádi négyek szövetségének megerősítését, és egy erős Közép-Európa kialakítását, Magyarország számára pedig az uniós pénzek hazahozatalát jelölte meg.

– A Tisza-kormány alatt hazánk nem lesz nemzetközi politikai bűnözők lerakóhelye. Lengyelországgal pedig gazdasági, energetikai, védelmi, közlekedési, oktatási és kulturális területen fogunk együttműködni – derült ki az ellenzéki politikus szavaiból. Arról is szót ejtett, hogy Donald Tuskkal azt is megvitatja, miként járulhatnának hozzá a mielőbbi ukrajnai tűzszünethez, és a tartós, nemzetközi közösség által garantált békéhez Oroszország és Ukrajna között. Magyar Péter kérni fogja a lengyel kormányfő támogatását a felvidéki és a kárpátaljai magyarok védelmére, jogaik megerősítésére, továbbá megerősíti azt is, hogy miniszterelnökként első útja Varsóba vezet majd. 

Az ördög ügyvédje bűnsegédjeként korábban elítélt ellenzéki politikus bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt állt bíróság elé. Az ítélet nem jogerős, így akár el is indulhat Szombathelyen országgyűlési képviselőjelöltként.