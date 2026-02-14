A gödi lebukás hete

hazugságvizsgáló;

2026-02-14 06:00:00 CET

Azt állította Gulyás Gergely miniszter (szokásos heti kormányinfóján), hogy ő és Orbán Viktor is csak most, a Telex cikke nyomán értesült arról, hogy milyen viszonyok uralkodtak éveken át a Samsung gödi akkumulátorgyárában.

Ezzel szemben a tény az, hogy ez lehetetlen, mert ha máskor nem, legalább 2024 tavaszán már értesülniük kellett róla, hiszen a bíróság akkor függesztette föl a Samsung környezethasználati engedélyét, és a gyárnak le kellett volna állnia. Gulyásnak egy akkori kormányinfón fel is tették az erre vonatkozó kérdést, amire ő azt válaszolta, hogy nem lehet tudni, vajon a kormányhivatalnak és a gyárnak kézbesítették-e már a bírósági döntést. Még szerencse, hogy a magyar szuverenitást veszélyeztető Telex legalább utólag segít az emlékezet felfrissítésében.

Azt állította Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (egy digitális polgári kör gyűlésén), hogy a Tisza jelentős előnyét jelző közvélemény-kutatások ugyanolyan félrevezetőek, mint négy évvel ezelőtt voltak, amikor 7-11 százalékos előnyt mutattak ki a baloldali összefogás javára, aztán a választáson 20 százalékpontnyi különbséggel győzött a Fidesz.

Ezzel szemben a tény az, hogy 2022 februárjában a Publicuson kívül (amely minimális ellenzéki előnyt mért) már nem volt olyan intézet, amely ne a Fidesz vezetését jelezte volna, a Medián például 49-43 arányban. Most viszont 26-ot írunk, és más számokat.

Azt állította Orbán Viktor (a Patrióta nevű YouTube-csatornának), hogy Ukrajna fenyegetést jelent Magyarországnak, ezért az az elgondolás, hogy európai pénzen építsünk fel és tartsunk fegyverben egy hatalmas ukrán hadsereget, ellentétes Magyarország biztonsági érdekeivel. Szerinte a jövőben még nagyon sok baj származhat abból, ha egy erős ukrán hadsereg lesz a határainknál.

Ezzel szemben a tény az, hogy akkor lesz nagy baj, ha egy erős orosz hadsereg lesz a határainknál. Hát még ha a határainkon belül.

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (közleményében), hogy „Zelenszkij ukrán elnök a kijevi magyar nagykövet bekéretésével ismét bizonyította: Ukrajna az ellenségünk”.

Ezzel szemben a tény az, hogy Zelenszkij csak azután kérette be a magyar nagykövetet, hogy Orbán Viktor utasítására Szijjártó is berendelte a budapesti ukrán nagykövetet. Vagyis ezek szerint a magyar kormány akarta először tudatni a világgal – majd nyíltan ki is mondta –, hogy Ukrajna ellenség. De persze nemcsak Ukrajna, hiszen Szijjártó korábban is gyakran folytatta ezt a gyakorlatot, és szigorúan bekérette például a német, a svéd vagy a korábbi amerikai nagykövetet is. Úgy tűnik, Orbán, a béke legnagyobb barátja ellenségekkel van körülvéve. Mi lenne, ha a béke érdekében megadná magát?

Azt is állította Szijjártó (ugyanott), hogy „most éppen Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem engedik újraindítani a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság vezetéken”.

Ezzel szemben a tény az, hogy a csővezetéket az oroszok robbantották föl két héttel ezelőtt, ám azt a támadást a magyar kormány elfelejtette elítélni. Alzheimer?

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.