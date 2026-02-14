Orosz támadás miatt két hete leállt a Barátság kőolajvezeték, Szijjártó Péter nem árulta el, miért hallgatott eddig

Magyarország;Ukrajna;támadás;leállás;orosz-ukrán háború;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-14 18:37:00 CET

A magyar tárcavezető azzal törte meg a csendet, hogy Volodimir Zelenszkijt tette felelőssé, amiért a szállítások nem indultak újra, és amúgy is, Ukrajna ellenség.

A Magyarország és Szlovákia keleti ellátásáért felelő Barátság kőolajvezeték segédberendezéseit Brodi városánál érő 2026. január 27-i orosz támadás miatt leállt a Magyarország és Szlovákia felé tartó szállítás – derül ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter X-en közzétett csütörtöki üzenetéből. Szavai szerint a politikus ezzel kívánta megelőzni azt, hogy Budapest Moszkva helyett Kijevet hibáztassa a szállítások kimaradásáért.

Szijjártó Péter már aznap hozzáfűzte a bejegyzéshez, hogy a vezeték villamosenergia-ellátásának visszaállítását az ukrán elnök nem engedélyezi. Bár a kőolajszállítások újraindításának műszaki akadályai nincsenek, azt Volodimir Zelenszkij mégsem engedi - hangsúlyozta péntek hajnali és délelőtti üzeneteiben a külgazdasági és külügyminiszter, aki egyszer sem említi Oroszország felelősségéről az ügyben, de hozzáfűzi, az Orbán-kormány „megteszi a szükséges lépéseket” Magyarország energiaellátásának a biztosítására. Ennek részleteire Szijjártó Péter nem tért ki, amiként arra sem, miért hallgattak több mint két hétig arról, hogy orosz támadás miatt leállt a a kőolajszállítás. Ellenben úgy vélte: Ukrajna ezzel az üggyel is beavatkozik - mégpedig a Tisza Párt oldalán - a közelgő parlamenti választásba, Ukrajna pedig – visszhangozta Orbán Viktor korábbi kijelentését – ellenség.

Csütörtök este Szlovákia tárgyszerűen igazolta, hogy a kőolajszállítás leállt, hozzátéve: tartalékaik 90 napra elegendők, de ismereteik szerint a Barátság kőolajvezeték rövidesen újraindul.

A szokásos 200 ezer hordó helyett Magyarország és Szlovákia már januárban is csak 150 ezer hordót kapott ezen a csövön át – idézi a Bloomberg értesülését az Erste. Az elemzőház szerint a vezeték tartós kiesésével a Mol évi 9-10 millió tonna magyar-szlovák irányú olajbehozatalát kénytelen lehet az Adria-vezetékre terelni. Így a cég pozsonyi és – a tavalyi tűzeset miatt eleve csak 70 százalékon üzemelő – százhalombattai finomítójának teljesítménye további 20-30 százalékkal eshet - vélték. Kapcsolódó megkeresésünkre tegnap lapzártánkig sem a Moltól, sem a külügyi tárcától nem kaptunk választ.