A sátoraljaújhelyi fideszes képviselőjelölt leírta, hogy egy döngölt földdel átadott 40 millió forintos parkoló jól példázza a Fidesz és az Orbán-kormány gondolkodását

Fidesz;Sátoraljaújhely;parkoló;

2026-02-13 19:46:00 CET

Csak gratulálhatunk.

Ünnepélyes keretek között átadtak egy döngölt földes parkolót Sátoraljaújhelyen, Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei 5. választókerület fideszes képviselőjelöltje közzétett erről egy sor fotót is.

A fideszes politikus azt írta: „az elmúlt években Sátoraljaújhely példát mutatott abban, hogyan lehet tudatosan, kormányzati támogatással, helyi együttműködéssel és felelős városvezetéssel valódi fejlődési pályára állni. Egy fejlődő város alapja a kiszámítható környezet, a jó megközelíthetőség és az a szemlélet, amely a beruházásokat egymásra építi, mint a kirakós játék elemeit.”

Bánné Gál Boglárka gondolatait úgy folytatta: „A most megvalósuló parkolófejlesztés jól példázza ezt a gondolkodást. Ez a beruházás nem pusztán parkolóhelyek kialakításáról szól, hanem a turisztikai és gazdasági infrastruktúra tudatos bővítéséről, ezúttal a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően.”

A beruházás - amelyhez aszfaltra és fehér festékre már nem futotta - több mint 40 millió forintjába került a magyar adófizetőknek.