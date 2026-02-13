Bűncselekménnyel gyanúsítják a pécsi jogászt, aki most Hatvanpusztának üzent az Orbán-kormány átfestett plakátján

Pécs;plakát;rongálás;büntetőeljárás;6-os út;átfestés;Heindl Péter;

2026-02-13 18:02:00 CET

Szabálysértés helyett.

Rongálás bűncselekményének gyanúja miatt indult büntetőeljárás éjjel Heindl Péter, a korábbi hasonló akciói miatt már országosan is elhíresült emberi jogi aktivista, pécsi jogász ellen, aki egy újabb kormányzati óriásplakátot festett át – írja a Szabad Pécs.

Heindl Péter nemrég újrakezdte tiltakozó akcióit az Orbán-kormánynak adófizetők pénzből fizetett propagandája ellen, és ahol tudja, felhívja mindenki figyelmét az ilyen óriásplakátok átfestésével: „Az állami kampányplakát választási csalás!” Most a a 6-os út Pécsről Szentlőrinc és Szigetvár felé kivezető szakaszán az Orbán-kormánynak az a plakátja volt a soros, amelyen Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij és Manfred Weber szerepel. Heindl Péter a felvilágosító felirat mellett azonban a fenti sorrendben egy zebra, Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc fejével ragasztotta át a lejáratni kívánt szereplőket. Az esetet a Szabad Pécs munkatársa videózta, s ahogy írta, videózás közben úgy csavarta ki az egyik rendőr a telefonját a kezéből, hogy a külsőleg csatlakoztatott kamerája egy méterrel arrébb landolt. A rendőrök ezt azzal indokolták, hogy nem akarta igazolni magát, ami aztán megtörtént, és a készüléket is visszakapta az újságíró.

Ezután rendőrségi eljárás nem szabálysértés, hanem rongálás bűncselekményének gyanúja miatt indult Heindl Pérter ellen, mondván, a rongálás elérte azt az 50 ezer forintos értékhatárt, ami felett már nem szabálysértés, hanem alapesetben bűncselekmény. Bár 2012 óta 50 ezer forint ez a határ, az elmúlt pár évben a bírósági perekig eljutott hasonló ügyekben egy ilyen óriásplakát értékét 5-10 ezer forint körül határozták meg.

A Népszava is beszámolt arról, hogy Heindl Péter 2022 óta rendszeresen átfesti az Orbán-kormány törvénysértő plakátjait. 2025. októberben a Pécsi Ítélőtábla megrovással büntette a jogvédőt, és felszólította, hogy hagyjon fel törvénysértő magatartásával. Heindl azonban megfogadta, hogy nem hagyja abba, már csak azért sem, mert hiába fordult többször is a választási- és a nyomozóhatóságokhoz, bíróságokhoz, és egyik jogi fórum se cáfolta érveit, mégsem tettek a törvénysértés megakadályozására.