Heti abszurd: Magyarország üres szoba semmi kilátással

2026-02-15 07:45:00 CET

Éppen kiesik alólunk az ország folytatólagos és tragikus kormányzati elhanyagolása miatt, de mi egy üres szoba képét néz­zük, és várjuk, a szoba tartalommal megtöltésével milyen elképzelései vannak a tizenhat éve teljhatalommal kormányzó Orbán-rezsimnek arra, hogy ne legyen már minden olyan szar.

Amihez hozzányúlnak, azért, amihez nem nyúlnak hozzá, az meg azért. Orbán Viktor és tsai szerint a jó kormányzás első ismérve az, hogy tessünk csak testületileg megtekinteni a politikai ellenfeleit, miközben oposszumokkal hálnak, vagy méteres dzsangával dobják fel a szexuális életüket.

Nem igazán tudok, és ami ennél mérhetetlenül fontosabb, nem is akarok a Fidesz-elnök és a tízméteres egységsugarában időzők fejével gondolkodni, ha bármely pártvezető szexuális életéről van szó.

De az azért őszintén aggaszt, hogy ezáltal a tematika által hogyan nem leszünk örökre Moszkvai tankerület. Másképpen: egy üres szoba bámulása vajon milyen fizikai, közgazdasági vagy matematikai elv szerint rántja ki az országot abból a politikai és gazdasági dagonyából, amibe az ún. nemzeti patrióta oldal előbb belekormányozta, aztán akkurátusan és tévedhetetlenül beleragasztotta.

Egyszersmind felhívnám a figyelmet arra, hogy létezik egy olyan egzotikus foglalkozás Magyarországon, hiányszakmának azért nem mondanám, amelynek képviselőit a Nemzeti Kommunikációs és Szardobáló Ügynökség Nonprofit Kht. alkalmazza, és amelynek velejét a lejárató anyagok mesteri időzítése jelenti. De tényleg. Ha valaki (netán valami) bármi államellenest követ el a nemzeti patriotizmus szent ege alatt a szexuális intimitás területén, akkor a gennyidőzítő kisiparos felteszi egy polcra, és vár. Bele sem merek gondolni, hogy mit csinál várakozás közben, mit néz, kivel beszél és miről, mert ez a tudás is éppen abba a halmazba tartozik, ami egyrészt nem érdekel, másrészt közöm sincs hozzá. És amiről a legjobb indulattal is képtelen vagyok feltételezni, hogy ha a genyák titkos szeánszai­val foglalkoznék, az bármennyire is képes volna hozzájárulni a határokon innen maradt magyarság boldogságához és boldogulásához.

A gennyidőzítő kisiparos (OKJ után: időzítő gennyiparos) tehát ül, és ül, és vár. Jobb sorsú országokban ez idő alatt a tisztességes szakmák tisztességes művelői építenek egy házat vagy ásnak egy gödröt, de nem azért, hogy az ellenség beleessen, hanem mert egy gödörre volt szükség az adott helyen éppen.

Minálunk századok óta akkor megy a szekér, ha a szomszéd tehene megdöglik, esetleg zöldebb, mint a mi kertünk, és akkor meg beteg.

Magyarország az a hely, ahol emberek egészségét lehet veszélyeztetni a gödi akkumulátorgyár melléktermékeivel minimum gondatlanságból, az állam gondjaira bízott gyerekeket lehet abuzálni minimum gondtalanságból, és mi egy üres szobát nézünk zizegve. A fideszeseket persze nem érdekli a dolog, ők majd később elolvassák a Ripostban, a Metropolban, a Magyar Nemzetben, a Blikkben, de elsőként is az Indexen, miután megnézték Németh Balázs és további 11 246 idült propagandista TikTok-oldalán, ezért ők inkább néha kimennek a levegőre, találomra adnak egy pofont valakinek (vagy leköpik és elküldik a búsba), aki nem velük van (hiszen aki nem velük, az ellenük), és utánuk a vízözön.

A felvételt csütörtök esti lapzártánk idején még nem fűzte be a nemzeti gennyidőzítő kisiparos. Talán nézi a közvélemény-kutatásokat, elemzi, hogyan alakul a kormányra ráégett gödi tétlenkedés viharának a megítélése. Talán arra számol, hogy bizton lesz még akkora kormányzati közbotrány áprilisig, hogy nem lőheti el az összes genyavideót. Talán csak nem végzett a mesterséges intelligencia által szobába odaálmodott dél-amerikai vikunya hiteles nemi szervének retusálásával. Egyébként ha már vikunya: Török Gábor mondta, hogy bármi kerül nyilvánosságra, az a kormányoldal számára sem teljesen veszélytelen. Ezt messzemenőkig meg tudom erősíteni. Csak az elmúlt fél órában egy tucat mémen sikerült elröhögnöm magam, melyeken Bese atya nemzeti Karmelita-áldó, Szájer József nemzeti alaptörvényszerző és Semjén Zsolt nemzeti bácsiszakértő keveredett szituációba. Ezekhez azért van közöm, mert a patrióta mesterhármas ténykedését nem az AI vagy az ellenzék találta ki, hanem valódi volt a tett. Máskülönben nincs az a mesterséges intelligencia, amely utolérné őket a képmutatásban. Több mint elég, ha nem azt nézzük, amit csinálnak, hanem azt, amit mondanak.