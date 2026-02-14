ifjúságkutatás;

2026-02-14 06:00:00 CET

A kormány számára kedvezőtlen adatokat egyszerűen eltitkoló propagandaanyag lett a Mathias Corvinus Collegium és a Nézőpont Intézet együttműködésében létrejött, az Ifjúságkutató Intézet által összeállított Ifjúság ’25 című jelentés. Mint azt a 24.hu megírta, a 15–29 éves magyar fiatalok helyzetét elemző dokumentum Nagy Ádám ifjúságkutató szerint tudományos szempontból értelmezhetetlen választási kampányanyag, amely nem épül valódi szociológiai kutatási adatokra. Miközben például az Otthon Start program több fejezetben is a kockázati tényezők megemlítése nélkül van agyonméltatva, egyetlen szó sem esik a gyermekvédelem témájáról vagy az oktatásban tapasztalható tanárhiányról, és a jelentés nem mutatja meg az egyébként nagyon heterogén „fiatalok” különböző rétegeinek jellemző problémáit sem.

Mivel a korosztályt egyetlen masszaként kezeli, inkább csak elrejti a valódi gondokat ahelyett, hogy megvilágítaná azokat.

Mindeközben még mindig semmit nem tudni a négyévente lebonyolított nagy mintás ifjúságkutatás 2024 őszén felvett eredményeiről, másfél év alatt a gyorsjelentés sem készült el. A kutatás adatait 2016-ig a független kutatói közösség szabadon használhatta, most viszont hiába próbálják megszerezni az adatokat, a kormányközeli intézetek „ülnek” az eredményeken. A 2020-as kutatásból még készült jelentés, de már abban is csaltak az elemzők: elhallgatták például a fiatalok konzervatív-liberális skálán erősödő liberális attitűdjét. Ugyan csak tippelni lehet, hogy mi az oka a mostani titkolózásnak, de nem kell nagy fantázia annak a következtetésnek a levonásához, hogy a valódi adatok nem festenek túl hízelgő képet a kormány ifjúságpolitikájáról. Már csak az a kérdés, mi értelme a titkolózásnak, és kit akarnak félrevezetni a győzelmi jelentéssel. A közvélemény-kutatásokból az látszik, a fiatalokat biztosan nem sikerül.