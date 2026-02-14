160 kutató, ifjúsági szakember írta alá azt a petíciót, amelyik a 2024-ben felvett nagymintás ifjúságkutatás adatainak nyilvánosságra hozatalát követeli Hankó Balázstól és a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól.
Magyarországon először készített a fiatalokról és a Covidról szóló kutatást big data módszerrel Böcskei Balázs, Fekete Mariann, Szabó Andrea és Nagy Ádám, akik a többi között arra keresték a választ, létrejött-e a Covid-korosztály és mi váltja a „csendes” generációt. Nagy Ádám ifjúságkutatóval beszélgettünk.
A Fidesz nem foghatja a kezét minden ifjúnak a következő évtizedekben: az Orbán-rezsim akkor éli túl a névadóját, ha önjáró lesz, ha sikerül „kulturális korszakba ágyaznia a politikai rendszert”. Ehhez célt kell érnie a nemzeti konzervatív átnevelőprogramnak, hogy a fiatalok is mind nagyobb arányban megvessék a kajla szabadságjogokat és a bohó egyenlőség fertőjét, és magától értetődően szövögessék az érvényesülés kapcsolati hálóját és az idegenek elöli bezárkózás drótkerítését. A kísérlet nem eredménytelen: a 2010 óta tartó Fidesz-kormányzásban felnőtt generáció mintha két különböző világot észlelne. Politikai megosztottságuk átlagon felüli a térségben, 67 százalékuk migrációellenes, 56 százalékuk szerint a sikerhez jó kormányzati kapcsolat kell. A helyzet mégsem reménytelen, hiszen az ifjúság nagyobb arányban éli meg problémának a klímaváltozást, a kivándorlást és a korrupciót a teljes népességhez képest. A választások az ifjak 78 (benne a kormánypártiak 20) százaléka szerint nem szabadok és nem tisztességesek.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, egyetemre vagy főiskolára a tavalyi adatokhoz képest kicsivel kevesebben jelentkeztek. Akik elégedetlenek a hazai oktatási rendszerrel, külföldön tanulnának tovább, kutatások szerint a fiatalok körében erős a külföldi tanulási kedv, az iparkamara felmérése szerint azonban ez nem igaz: állítják, a végzős gimnazisták túlnyomó része hazai egyetemet választ. A ponthatárokat egy partin is megismerhették a fiatalok. Fotógalériánkat itt találja!