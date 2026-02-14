Bűnben fogant fiak: rendszerváltó kormányok lelkén szárad a megosztottság

A Fidesz nem foghatja a kezét minden ifjúnak a következő évtizedekben: az Orbán-rezsim akkor éli túl a névadóját, ha önjáró lesz, ha sikerül „kulturális korszakba ágyaznia a politikai rendszert”. Ehhez célt kell érnie a nemzeti konzervatív átnevelőprogramnak, hogy a fiatalok is mind nagyobb arányban megvessék a kajla szabadságjogokat és a bohó egyenlőség fertőjét, és magától értetődően szövögessék az érvényesülés kapcsolati hálóját és az idegenek elöli bezárkózás drótkerítését. A kísérlet nem eredménytelen: a 2010 óta tartó Fidesz-kormányzásban felnőtt generáció mintha két különböző világot észlelne. Politikai megosztottságuk átlagon felüli a térségben, 67 százalékuk migrációellenes, 56 százalékuk szerint a sikerhez jó kormányzati kapcsolat kell. A helyzet mégsem reménytelen, hiszen az ifjúság nagyobb arányban éli meg problémának a klímaváltozást, a kivándorlást és a korrupciót a teljes népességhez képest. A választások az ifjak 78 (benne a kormánypártiak 20) százaléka szerint nem szabadok és nem tisztességesek.