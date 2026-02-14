Fidesz;szex;Pillantás a kilencedikről;Magyar Péter;

2026-02-14 06:00:00 CET

Pillantás a kilencedikről

Viszonylag keveset tudunk, és mégis sokat mindarról, ami 2024 augusztusában, egy belvárosi apartmanban történt. Tudjuk, hogy mit mondott arról a napról – meg az előzőről – Magyar Péter. Így aztán tudjuk, hogy besétált egy csapdába, ahova korábbi barátnője vezette – noha ő is áldozatnak tartja magát –, tudjuk, hogy az ominózus szobában valaki elhelyezett egy kamerát, tudjuk, hogy volt, lehetett ott drog és alkohol, meg azt, hogy a két főszereplő birtokba vette a híressé vált franciaágyat.

Tudjuk azt is, hogy a Fidesznek, állítása szerint, semmi köze az akcióhoz, mégis elkezdte azt használni, ugyanakkor nem tudjuk, hogy magát a felvételt mikor akarja élesíteni annak birtokosa.

Tudjuk, az volt a cél a szivárogtatással, hogy napokig erről beszéljenek az emberek, beszéljenek az üres, ámde láthatóan használt ágyról, arról, hogy abban az ágyban, nagy eséllyel Magyar Péter hempergett, de hogy fiúval vagy lánnyal, esetleg hármasban, bedrogozva, részegen, az egyelőre talány. Ügyes, mondhatnánk, ha nem árasztotta volna el a közösségi oldalakat a sok-sok mém, amelyen éppenséggel nem Magyar bukkant fel, hanem Orbántól Bese atyáig, Deák Dánieltől Szájer Józsefig mindenki más. Vagyis a szivárogtatás kontraproduktívnak tűnt, egészen addig, amíg maga a főhős nem állt elő a maga történetével. Továbbra sem tudjuk azonban, hogy mi lesz, van azon a felvételen, amit titokban vettek fel, ki követhette el a bűncselekményt – mert hát arról van szó –, viszont egyre erősebb a gyanú, amit eddig is sejtettünk, hogy az akció mögött valahol felsejlik a Fidesz. Miből gondoljuk? Hogy például azonnal megszólalt a sokat tapasztalt Deák Dániel, és összekapcsolta a belvárosi kalandot Magyar ötkertes botrányával, a hirtelen erősen Fideszhez igazodó Nagy Attila Tibor azt magyarázta, hogy egy olyan politikus, aki ilyen helyzetbe kerül, alkalmatlan miniszterelnöknek. (Hát nem tudom, egy egészséges NAT vajon mit szólna ahhoz, hogy a vágyai kielégítését titkos kamerával rögzítik? De ez legyen az ő problémája…)

Aztán itt van még egy elem, ami erősen a Fidesz-érdekeket látszik igazolni: az ügyészség hallgat, lapít, pedig már elég lenne a nyomozás elrendeléséhez az üres szoba és ágy közzététele.

Hogyan bízhat meg bárki is egy olyan ország bűnüldöző szerveiben, amelyek egy lépést nem tesznek a nyilvánvaló törvénysértés esetén? Ugye most egy olyan ügyészségről beszélünk, amely teljesen belesimult a NER rendszerébe, amely fontosabbnak tartotta és tartja a hatalom szolgálatát, mint az igazság felderítését.

…és ez történik itt és most, noha a kampány, hivatalosan, még el sem kezdődött. A Fidesz jószerivel minden kipróbált már, amivel le lehet járatni Magyart, ügyet csinált olyan történésekből, amelyek valóságosak, és a megítélésük is minimum felemás, de kreált olyan balhékat is, amelyeknek semmi közük nem volt a valósághoz. Hogy mi várhat még ránk az elkövetkező szűk két hónapban, azt nem tudjuk, hány titkos felvétel, hamis vagy hamisított videó kerül nyilvánosságra. Mindenesetre azt biztosan tudjuk, hogy nem háborúról vagy békéről döntünk itt áprilisban, hanem ki-ki a szabadságáról.