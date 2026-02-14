Magyar Péter: Aki a halál vámszedőit keresi, az figyeljen Gödre, a Samsungra és a többi akkugyárra

választás;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-14 13:00:00 CET

Szerinte 57 nap múlva a magyarok elzavarják azokat, akik hazaárulónak tartanak mindenkit, aki nem a hatalomban maradásukat akarja.

Aki a halál vámszedőit keresi, az figyeljen Gödre, a Samsungra és a többi akkugyárra - reagált a Tisza Párt elnöke Orbán Viktor évértékelő beszédére.

Mint korábban hírt adtunk róla, a kormányfő szombati évértékelőjében egyebek közt arról beszélt, hogy a Shell, az Erste Bank és az Európai Unió egy háborús szövetséget alkot. „Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái. Persze ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok, és szükség esetén a közép-európai szomszéd népek” - fogalmazott.

Az ellenzéki politikus azt írta, aki a múlt helyett a jövőre kíváncsi, az vasárnap tizennégy órától kövesse őt a YouTube- és a Facebook-oldalán.

„57 nap múlva a magyarok elzavarják azokat, akik hazaárulónak tartanak mindenkit, aki nem a hatalomban maradásukat akarja, és elkezdjük egy új, békés, emberséges és működő Magyarország felépítését. A Tisza-kormány minden magyarért fog dolgozni” - zárta sorait.