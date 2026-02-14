Orbán Viktor: A brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, de a választás után eltakarítjuk

Orbán Viktor;évértékelő beszéd;2026;

2026-02-14 11:57:00 CET

A miniszterelnök Oroszországgal ellentétben közvetlen veszélyforrásnak tartja az Európai Uniót. Szerinte sokkal több fiatal tart a Fidesszel, mint gondolnánk.

Orbán Viktor minden jel szerint a 2026. április 12-i választás után akar végleg leszámolni mindenkivel, akit az ellenfelének tart Magyarországon.

Szombaton a Várkert Bazárban tartott évértékelőjében a miniszterelnök azt mondta, „a brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon”, de ezt majd 2026. április 12-i parlamenti választás után fogják eltakarítani. – Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló euromilliók. Itt Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel. – Biztosan vannak, akik ezt udvariatlannak, nyersnek, sőt durvának tartják - jegyezte meg, hozzáfűzve, hosszan idézve az Egyesült Államok kongresszusi jelentéséből, amely szerint az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a szlovák, a holland, a francia, a moldovai, a román és az ír választás előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. – Ez az igazi Amerika hangja. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy akik a szabadságot szeretik, azoknak nem a Kelettől, hanem Brüsszeltől kell tartaniuk, és aggódó szemeiket Brüsszelre kell vetniük. A putyinozás primitív és komolytalan. Brüsszel azonban kézzelfogható valóság és közvetlen veszélyforrás – fogalmazott.

Orbán Viktor szerint aközben, hogy Donald Trump visszatérésével Magyarország kilépett a történelem főutcájára, ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának az évszázada lesz. A világban új ipari forradalom kezdődött, amelyben a gőzgépek feltalálása óta először Európa nem vesz részt. Az ok a magas energiaár és a fojtogató túlszabályozás – fejtegette a miniszterelnök, aki szerint a magyaroknak még van esélye, van energia a fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz.

Ami a gazdasági kérdéseket illeti, Orbán Viktor szerint az orosz-ukrán háború mellett is megőrizi a munkahelyeket: harcolunk a gyárainkért, újakat építünk. Miközben máshonnan hazaviszik az amerikai tőkét, tavaly megdőlt az amerikai beruházások rekordja, ami Donald Trump elnök nélkül nem ment volna. Ezután felsorolta a kabinetje intézkedéseit az adókedvezményektől a fegyverpénzen át a költségvetési hiány mérsékléséig.

Orbán Viktor ezt a Tisza Pártra célozva azzal folytatta, az ellenfél előállt egy újítással, előre bejelentve, hogy hazudni fog. – Előre megmondom, hogy nem árulom el az igazi tervemet, tehát hazudni fogok.

Amikor fülön fognak, hogy hazudok, azt mondom, látjátok, én igazat mondok, mert előre őszintén megmondtam, hogy hazudni fogok. Nem csoda, hogy még Gyurcsány Ferenc is visszavonult

– élcelődött a miniszterelnök.

Szerinte a fiatalok sokkal többen vannak a kormánypártokkal, mint az gondolnák. – Többségük nem éri be kamulázadással, hogy bulikban mocskos Fideszt óbégasson. Persze ilyenek is vannak, de szájhősök és szalonforradalmárok a mi időnkben is voltak – mondta erről, hozzáfűzve, maga azonban találkozik sok olyan fiatallal, akik szeretik a hazájukat, komolyan gondolkodnak a jövőjükről, „és vállalják az igazi lázadást a Brüsszelből érkező idióta utasításokkal, a nemzetközi hálózatokkal és nagytőkével” szemben.

Ezek a fiatalok velünk vannak. Szerintem ők vannak többen. Őket hívjuk, gyertek és harcoljatok velünk a hazátokért

– szólított fel.

Közölte azt is, hogy dühöt, haragot, gyűlöletet, rosszkedvet lát az ellenfélnél. „A demokrácia előtti időkben az egyet nem értők beszaggatták egymás koponyáját. A demokrácia lényege, hogy a fejeket nem betörjük, hanem megszámoljuk. Ne engedjük, hogy a Tisza Párt visszavigyen bennünket az ököl világába. Magyarország ennél többet érdemel” - mondta.

Hangsúlyozta, valódi ellenfelük nem a Tisza Párt vagy a Demokratikus Koalíció, hanem az az Európai Unió, amely 2030-ig háború akar menni. Magyarországnak ideje felébrednie, és komolyan, halálosan komolyan vennie azt, amire a nemzetközi nagytőke készül. – Az a baloldal, amely most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, ő az előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz. Ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal. A Shell egyszerűen csak vissza akarják kapni a pénzüket. Az Erste és a bankok is ugyanezt akarják, az Európai Unió pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának. – Már megint minden csak a pénzről, a mi pénzünkről szól - mondta. Szerinte a Shell, az Erste és az Európai Unió egy háborús szövetséget alkot. – Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái. Persze ők nem vesznek részt a harcokban, arra ott vannak az ukránok, és szükség esetén a közép-európai szomszéd népek. Jó messziről, kényelmesen nézik a képernyőn, hogy dőlnek romba városok, és gyarapítja vagyonaikat a pusztítás, ártatlan és tehetetlen milliók tragédiája és kínszenvedése - fogalmazott. Orbán Viktor szerint a háború egyik fő nyertese a Shell, amelyik tízmilliárd dollárt keresett az orosz-ukrán háborún és az oroszok elleni szankciókon, és az a célja, hogy bennünket is leválasszanak az orosz kőolajról és földgázról, megemeljék az árakat, valamint Magyarországon is sokszorosra emeljék a profitjukat.

A miniszterelnök szerint a magyar zöld és alternatív politikai mozgalmak és pártok is a Tisza, így a Shell szekerét tolják, ami rávilágít „a magyar álzöldek igazi természetére” és a valódi zöldek nyomorúságára. Szerinte a nemzetközi bankok a Gyurcsány-kormány idején aranyéletet éltek, az Orbán-kormány azonban bevonta őket a közteherviselésbe, súlyos adókat vetett ki rájuk, ezért elegük lett a nemzeti kormányból és a népbarát kormányzásból, és csak azt akarják, hogy adjuk vissza a pénzüket. Ennek jegyében a Shell mellett az Erste Bankból is delegáltak miniszterjelöltet a reménybeli kormányba, miközben a nemzetközi bankok a háborún is nyernek - mondta. Ezt követően azzal folytatta, hogy az Európai Unió támogatja Ukrajnát, de pénz híján a bankoktól vesz fel kölcsönt, amelyet a tagállamok fizetnek vissza, miközben a háborúban havonta 35 ezer, évente 400 ezer ember hal meg vagy rokkan meg, a bankokat azonban csak a kamat és a profit érdekli. A közvéleményt azzal győzködik, hogy a pénz jó ügyet szolgál, miközben az nyugati multik páncélszekrényeit tömi, legutóbb pedig 90 milliárd eurós kölcsönt vett fel Brüsszel Ukrajna számára, amelyre a bankok a tagállamok garanciája mellett sorban álltak. Magyarország ebből kimaradt, igaz, súlyos konfliktusok árán – ismertette.

A miniszterelnök nyilván azért szállt bele a Shellbe, illetve az Erste Bankba, mert a Tisza Párt két vezető gazdaságpolitikusa, Kapitány István, illetve Kármán András egykori munkahelyéről van szó, a dolog szépséghibája csak az, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány hónapja, 2025 szeptemberében kötött egy hosszú távú öldgázgázvásárlási szerződést írtz alá a Shell-lel.

Orbán Viktor több számot is idézett, amelyek szerinte érthetővé teszik, miért akarják leváltani az általa „nemzetinek” nevezett kormányt. Szerinte felmerül a kérdés, miből futja Európa legbőkezűbb családtámogatására, a rezsicsökkentésre, a 13. és 14. havi nyugdíjra, az új gyárakra, budapesti történelmi épületek és egész városnegyedek újjáépítésére, valamint a magyar falu programra, a diákhitelre, a munkáshitelre és a fix 3%-os első otthonteremtésre. Emlékeztetett, 2010 és 2025 között három gazdasági területről - a bankoktól, az energiavállalatoktól és a kereskedelmi láncoktól - különböző módszerekkel összesen 14 956 milliárd forintot vontak el.

Ennek a 14 956 milliárd forint elvonását Orbán Viktor társadalmi felelősségvállalásnak, illetve a közteherviselésbe való bevonásnak nevezte.

Különadók miatt a multik nem mentek csődbe, hanem Fidesz-kormány lenne, ma 14 956 milliárd forinttal több lenne a zsebükben. Csoda-e, ha vicsorognak - tette fel a kérdést. Ha a Tisza, Brüsszel és a nagytőke-koalíció kormányra kerül, ki fogják zsebelni a magyar családokat: a Tisza politikai ambíciói teljesülnek, a nagytőke visszakapja a pénzét, az Európai Unió pedig elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és betolhatja Ukrajnát az Európai Unióba - vázolta. Szerinte igaza van a Tiszátnak, amikor azt állítja, hogy rendszerváltást akar: a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne „a brüsszeli rendszer”, ami lőne a rezsicsökkentésre, az otthonteremtésre és a családtámogatásra. Felidézte, 2002-ben is megmondták, hogy ha a szocialisták nyernek, a nagytőke alakít kormányt, és mindent elvesznek, az ország fele azonban nem hallgatott erre, és az egész ország nyolc éven át viselte ennek következményeit. A gázáremelést letagadták, majd nyolc év alatt 15 alkalommal emelték a gáz árát, megszűnt az otthontámogatás és a Széchenyi Terv, miközben elszegényedés, eladósodás, munkanélküliség és végül csőd következett. A magyar ember gyorsan megszokja a jót, a rosszra viszont nem szívesen emlékszik - magyarázta.

Ami Ukrajnát illeti, a miniszterelnök elmondta, óriási felelőtlenség, amit az EU művel, egy qatomhatalmat, Oroszországot ugyanis nem lehet legyőzni úgy, hogy közben ne éljen a nukleáris opcióval. Ismerjük, milyen egy háború arrafelé, hiszen Magyarország egyszer már benne volt. A Don-kanyarban magyar fiúk haltak meg idegen célokért, idegen parancsra, idegen földön. Épp elég volt egyszer. – Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába – fogalmazott. Az összes kijelentése közül messze ez aratta a közönségben a legnagyobb tetszést: szűnni nem akaró üdvrivalgás és vastaps követte ezt a mondatot.

ijelentette, azért a Fidesz-KDNP a biztos választás, mert magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk, és azt akarjuk, hogy ez így is maradjon.

Mi nem azért jöttünk a politikába, hogy miniszterelnökök, miniszterek vagy bármiféle tótumfaktumok legyünk. Mi sok-sok-sok évvel ezelőtt barátokat, harcostársakat, bajtársakat akartunk gyűjteni, hogy mozgósítsunk egy egész nemzetet, hogy együtt megváltoztassuk Magyarország sorsát.

Az elveszett háborúk után, az elvesztett csaták és háborúk után az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek. Törődjünk bele a sorsunkba. Hát nem. Mi azért jöttünk, és arra hívunk mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen. Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást, a 2026-os év a győzelem éve lesz, a győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek, a győzelem éve Magyarországnak – zárta beszédét Orbán Viktor.