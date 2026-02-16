Csodafegyverek (Wunderwaffen)

diktátorok;csodafegyverek;

Hosszú menetelés

Mindig gondolkodóba ejt, hogy miért csak a diktátorok vágynak csodafegyverekre, hogy hanyatlásukat a „wunderwaffe” bevetésével megfordítsák, és hatalmukat örökre megőrizzék. Hitlertől ered ugyan a kifejezés, de az önkényurak szinte mindegyike gazdagította a csodafegyverek tárházát.

Sztálin a totális terrorral, a megfélemlítéssel, a Gulág-hálózat kiépítésével. A „legvidámabb barakk” ura, Kádár János a’ zemberek megvásárlásához szükséges életszínvonalemelkedést finanszírozó mérhetetlen eladósodással. Recep Tayyip Erdogan, a török elnök azzal az önpuccsal, amelynek nyomán kiiktatta esetleges riválisait. Putyin a lakótelepi házak elleni robbantásos merényletekkel, majd a csecsenek, illetve a grúzok elleni háborúval, a beszláni iskolai túszdráma könyörtelenségével, demokráciáért küzdő riválisai (Magnyickij, Nyemcov, Navalnij) meggyilkoltatásával.

Az önkényuralkodók által rendszeresen alkalmazott csodafegyverek röpke áttekintése is meggyőz arról, hogy Orbán csodafegyverei – egyelőre - szelídebbek.

ORBÁN GYERMEKKORI ÉLÉMÉNYEINEK HATÁSÁRA ELSŐKÉNT MINDIG KÁDÁR JÁNOS CSODAFEGYVERÉT, A VÁLASZTÓK MEGVÁSÁRLÁSÁT ALKALMAZZA. Orbán mozgástere – Kádár Jánoséhoz képest - szélesebb meg szűkebb is. Szélesebb, mert Magyarország már nemcsak a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordulhat segítségért a kölcsönök elapadása esetén, hanem – mivel hazánk az Európai Unió tagországa – a velünk szemben alkalmazott hitelminősítői követelmények és a hitelezők elvárásai is kedvezőbbek, így ő tovább (a takarón bőven túl) nyújtózkodhat.

Persze szűkebb is, mert – legalább a látszat kedvéért - tiszteletben kell tartania a piaci törvényszerűségeket, így a „rezsicsökkentés” csodafegyverét csak akkor és csak addig alkalmazhatja gyászos következmények nélkül, ha az energiapiac árai maguktól is lefelé tendálnak. Mert ha nem akkor rendeli el, hogy „keljen fel a Nap, amikor ennek hajnalonként eljön az ideje” (ld. az Antoine de Saint-Exupery A kis hercegéből ismert király), akkor az energiaszolgáltató csúfos eladósodása, az államháztartás megrendülése, az orosz energiafüggőség erősödése a következmény.

ORBÁN ÖRÖK HATALOMBAN MARADÁSÁNAK KEDVELT MÓDSZERE A CÉL ÉS AZ ESZKÖZ FELCSERÉLÉSE. Így kiválóan meg tudja téveszteni ellenőreit, az elemzőket, az uniós vezetőket, a "tojásfejű" értelmiségieket rodolfói bűvésztrükkjeivel. Már első kormányzása idején (1998-2002) is elhitette, hogy megőrzi a fegyelmezett, hiányokat mérsékelni kívánó gazdaságpolitikát. E látszathoz az autópályaépítést és a megszerezni kívánt földek kártalanítási ügyeit a Magyar Fejlesztési Bankhoz „pakolta ki”, illetve bedobta a „kétéves, évelő” költségvetés trükkjét. Csak utólag lepleződött le, hogy fegyelemről szó sincs, ellenben a városokat elkerülő utak építésével, valamint Széchenyi Terv pályázataival szavazatokat vásárolt.

Ám a látszat, hogy a költségvetési hiány nem nőtt az égbe, megmaradt. Hasonló játékokat alkalmazott 2010 után, amikor annak érdekében, hogy oligarchái/strómanjai (saját) gazdagodása érdekében zavartalanul hozzáférjenek az Európai Uniótól érkező transzferekhez, akár a magántulajdont semmibe vevő (pl. kötelező magánnyugdíjpénztárak megszüntetése, vagyonuk bekebelezése) trükkökkel alacsonyan tartotta az államháztartási hiányt. Így elkerülte a túlzott hiány miatti eljárást, minden tojásfejű (Brüsszelben és Budapesten) ünnepelt, miközben hívei/strómanjai pénztárcája zavartalanul hízott.

AZ ELLENFÉL NEM LESZ KÉPES SAJÁT PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ ÖRÖKÖLT, VISSZA NEM VONHATÓNAK LÁTSZÓ, HATALMAS ELADÓSODÁST OKOZÓ, „ÖRÖK” ÍGÉRETEK BEBETONOZÁSÁVAL. Orbán „meg akarja kötni” ellenfelei kezét, aminek az egyik módja a kétharmados többséget igénylő törvényalkotás gyakori alkalmazása, a másik pedig az olyan vonzó és eltörölhetetlen ígéretek meghirdetése (pl. 3 gyermekes nők egész életre szóló személyi jövedelemadó-mentessége), amelyekkel annyira kibéleli a költségvetést, hogy értelmes gazdálkodásra, ellenzéki program megvalósítására nem marad lehetőség.

Az eladósodás bevállalása kétlövetű csodafegyver, mert arra ítéli – az esetleg győzelmet arató – ellenfelet, hogy az Orbán-féle Augiász istállóját takarítsa: állítsa helyre a költségvetési egyensúlyt, ami nyilván népszerűtlen lépéseket (megszorítások, adóemelések) tesz szükségessé. Az eladósodás másik hatása, hogy folyamatos magyarázkodásra kényszeríti az ellenfelet. Orbánba szemernyi gátlás sem szorult azt illetően, hogy saját zsebre kipakolja a kasszát - hiszen a nagy értékű beruházásokról gyorsan kiderül, hogy szinte egyetlen fontos funkciójuk a túlárazás és az alvállalkozó 20%-osok hadának alkalmazása.

AZ ÁLLANDÓ HÁBORÚS PSZICHÓZIS KELTÉSE, A RETTEGÉS FOKÁNAK FOLYAMATOS EMELÉSE IS CSODAFEGYVER. Ennek alkalmazására csak a hivatalban lévő kormány képes, mert el tudja hitetni, hogy csak az ő erős karja képes a választókat megvédeni a háborútól. Az egyik legaljasabb és folyamatos eszkalációra képes csodafegyver a feszültségkeltés, a polgárok félelemérzetének felkeltése. Ezt szolgálták a Covid idején az utcán meg a bevásárlóközpontokban grasszáló, golyóálló mellényt viselő, állig felfegyverzett katonák. Ezt szolgálják a kisgyermekek értelmi szintjén készült, éppen ezért őket rémísztő tankos plakátok. Ezt szolgálják az ukránok elleni állandósult uszítások, a terrorelhárító akciózás. A csodafegyver itt a Rákositól örökölt jelszó felélesztése: aki nincs velünk, az ellenünk van. (Mint Brüsszel és az ukránok.)

ÉS MÉG OTT VAN A NAGYHATALMAK VEZETŐINEK MITIZÁLÁSA. Így Trump barátságának eltúlzása, az orosz elnökkel való kokettálás, a kínai meg a török kártya folytonos előhúzása. Orbán hónapok óta azon dolgozik, hogy budapesti látogatásra hívja Trumpot, hogy az amerikai elnök jelenléte mutassa, "vele van az erő". Ilyen gyerekes érvelés felnőttkorban ugyan nem biztos, hogy nyerő, de ha minden más fegyverből kifogyott, akkor egy ilyen fenyegetés is jól jöhet. Majd jön a bátyám, és leken egy nagy pofont!

Az a fura, hogy demokratáknak egyetlen csodafegyverük van: a választók és egymás iránti bizalom. Az önkényurak mindig a népet akarják leváltani, mert a nép elvesztette az uralkodó bizalmát - márpedig ahhoz, hogy a népet le lehessen váltani, tényleg csodafegyver kell. Vagy legalábbis, hogy a spájzban legyenek az oroszok.

