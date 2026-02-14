Göd;Samsung gyár;civil beszéd;akkumulátorgyár;

Nem vagyunk akárkik, megint bevonultunk a világsajtóba.

A Euronews cikke ezzel a címmel szörnyülködik: „Mennyire mocskos a magyar választási kampány!” Na persze, irigykednek a magyar leleményre. Pedig abba még bele sem gondoltak, milyen technológiai forradalom bontakozik ki nálunk. Érik az újabb magyar Nobel-díj: feltaláltuk a szexuális vegyvédelmet.

A találmány szegény országokban roppant praktikus. Az igazi vegy­védelem drága dolog, sokat kell költeni munkavédelemre, környezetvédelemre, tisztító-szűrő berendezésekre. Ha ezt mind megkövetelnék a beruházóktól, esetleg nem minket választanának. Vagy ami még borzasztóbb, nem futná nekik az ún. „alkotmányos költségekre”, amit a csúnya szájúak simán megvesztegetésnek, korrupció­nak neveznek.

Ehelyett itt a „szexuális vegyvédelem”. Nem nagy pénz, elég egy bekamerázott szoba, megfelelő méretű ággyal.

És mindjárt elterelődik a figyelem arról, bűnrészes-e a kormány saját állampolgárai egészségének beáldozásában.

A módszert nem Orbánék találták ki, bár maga a miniszterelnök lengette be már korábban: „még sok minden elő fog kerülni, amikor eljön az ideje”.

A videóból előzetesen közreadott képre 2024. augusztusi dátumot tettek. Az idézett miniszterelnöki mondat ugyanazon év őszén hangzott el. Vagyis akárki készített titkos felvételt, elvileg akkor már ismerhette a Fidesz-kampány vezérkara. Orbán önként és dalolva, előre a saját nevére vette, bármi történik. Az önvallomás ballépésnek is tűnhetne, ám valószínűleg már akkor is nagy szükségét érezte saját hívei erőfitogtatással történő megnyugtatásának.

De a módszernek nem ők az első alkalmazói. A Neue Zürcher Zeitungban két svájci professzor Trumppal, előtte a harmadik birodalommal kapcsolatban hívja fel a figyelmet az autokráciák bevált stabilizációs eszközeire: folyton új meg új akciókba kezdenek, hogy eltereljék a figyelmet disznóságaikról vagy kudarcaikról. „Mint amikor egyfolytában hajtanak egy pörgettyűt, amely e nélkül előbb-utóbb leállna.”

A pörgettyű mindenesetre forog. Szexuális csalival még szemkápráztatóbban. Orbán annak idején azt mondta, hogy akkor pörgetik, „amikor eljön az ideje”. Lehet, nem mostanra tervezték. Lehet, hogy még maguk sem találják igazán kompromittálónak, legfeljebb csiklandósnak a felvételt. Lehet, hogy tartanak a rájuk vetődő sötét árnyéktól, amelyről ebben a lapszámban (mint ahogy korábban) is olvashatunk kemény so­rokat.

De most égető szükség lett rá. Nem is Magyar Péter partizános coming outjának évfordulója miatt. Sokkal inkább az égbekiáltó gödi botrányt kell takarniuk. Amit a Telex (korábban az Átlátszó) tényfeltárása, ellenzéki politikusok (Komjáthi Imrétől Tordai Bencén át Vona Gáborig) feljelentései, Dobrev Klára EB-hez fordulása nyomán megtudtunk, az a kormány bűnrészességéről tanúskodik. Hiába szajkózza Gulyás a „kampányhazugság” szöveget, mindenkinek egy másik kormánytag hazugsága jut eszébe arról, hogy a Szőlő utcai ügyben nincs kiskorú áldozat. Ráadásul a Telexet nem csak belső informátorok tájékoztatták. Kezükben a gödi gyár vezetői értekezletének jegyzőkönyve, amely szintén beszámol a kormányértekezlet vitájáról.

De ha nem lett volna titkos­szolgálati vizsgálat, majd kormányvita a gödi helyzetről, az se vetne jobb fényt az Orbán-rendszerre. Az ijesztő vizsgálati jelentéseket készítő munkavédelmi hatóság, ahogy máshol, itt is a megyei kormányhivatal fennhatósága alatt működik. A Pest megyei kormányhivatal főispánja a Fidesz jelenlegi képviselőjelöltje. Ugyanez a hivatal fordult a Kúriához a gyár érdekében, hogy az kapja vissza a felfüggesztés után a környezethasználati engedélyét.

Ha a kormány ilyen esetben nem figyel fel saját hatóságai vészjelzésére, ha sokáig megelégszik a leállítás helyett a 10 milliós bírságokkal egy több ezer milliárdos árbevételű cég esetén, akkor legalább ekkora a bűn.

Vagy a közöny, vagy a cinkosság bűne.

Abban többen érdekeltek lehettek, hogy a kormányon belüli vita, ha volt ilyen, kiszivárogjon. A vezérkart egyre nyilvánvalóbb ellentétek szabdalják – ettől még persze nem állíthatjuk, hogy épp a példaszerűen felsorolt nevek valamelyike „csöpögtetett”. Pintérnek konfliktusa van Rogánnal, aki megszerezte a korábban általa felügyelt polgári titkosszolgálatokat. Szijjártó, Lázár és Rogán között természetes a rivalizálás a majdani utódlásért, most a „második ember” szerepéért. Nagy Márton meg akarja szerezni a külgazdaság területét Szijjártótól. Rogánnak elvileg érdeke lehetne, hogy kiderüljön: ebben a történetben ő a gyár bezárását javasolta. És így tovább…

De a „szexuális vegyvédelemnek” van más fedeznivalója is. Kiderült, a Samsung vezetése annak örülne, ha a Szuverenitásvédelem lépne az első jegyzőkönyveket napvilágra hozó Átlátszó nyakára. Mit ád isten: tényleg vizsgálatot indítottak. De ez a vezetői kör részletes információkról tárgyal az ügyészség állítólagos tervei kapcsán is. Nem mellesleg a vezetés befolyásos tagja Szijjártó volt helyettese.

Ügyes ez a „szexuális vegyvédelem”. Csak éppen nem véd meg a levegőbe-tüdőbe-lélekbe-hazába szivárgó gyilkos, károsító anyagoktól.

