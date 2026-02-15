Beszállt a kampányba a Nemzeti Sport, petícióban támadja a Tisza Pártot

Fidesz;Deutsch Tamás;kormánypropaganda;Nemzeti Sport;Szöllősi György;Tisza Párt;

2026-02-15 11:11:00 CET

Nincs mese, a sportlap is beállt a csatasorba.

Megjelent a Nemzeti Sport felületén egy petíció, amely alig burkoltan beszáll a választási kampányba, természetesen a Fidesz-KDNP oldalán: A Sportegyesületek Országos Szövetsége olimpikonokkal karöltve petíciót kezdeményezett, mivel állításuk szerint „a magyar sport jövője veszélyben van”.

A Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke a fideszes Deutsch Tamás, az Orbán Viktor kedvenc lapjaként is ismert Nemzeti Sport főszerkesztője pedig az Orbán-kormánnyal szoros kapcsolatban álló Szöllősi György „Puskás-nagykövet”, aki egy hétfőn megjelent publicisztikában már hosszasan kritizálta a Tisza Párt sportügyi programját, amelyből a tao-rendszer tervezett átalakításán keresztül nem kevesebbet szűrt le, mint hogy az ellenzéki párt hatalomra kerülése esetén „a magyar sportnak befellegzett”.

A közzétett petíció azt állítja, hogy „az elmúlt évtizedben Magyarország újra sikeres sportnemzetté vált”, de „most mindez veszélybe kerülhet”, mivel „van olyan közéleti szereplő, mely szerint: ”Túl sok jut a sportra.„” Az állítás szerint ők megszűntetnék a hazai sporttámogatás „jól működő” rendszerét.

Erre az esetre pedig a petíció fel is vázolja apokaliptikus jövőképét: „sportegyesületek ezrei kerülnek veszélybe, gyerekek és fiatalok maradnak edzési lehetőség nélkül, a szülők terhei jelentősen megnőnek, és egész sportközösségek szűnnének meg”. Sőt, a szerzők szerint ellehetetlenülne az utánpótlás-nevelés, az akadémiai rendszerek összeomlanának, eltörölnék a sportolói adókedvezményeket, bezárnának a sportlétesítmények és drasztikus adó- és járulékemelés következne. Hogy mindezt miből szűrték le, az nem egyértelmű.

Mindezekre hivatkozva a petíció szerzői a jelenlegi sporttámogatási rendszer megvédése melletti kiállásra buzdítanak.