NL: Ukrajna is ellenfél lesz

Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája B divíziójában. 

A csoportokat Patrick Vieira korábbi francia válogatott játékos sorsolta ki Brüsszelben. A Szenegálban született korábbi középpályás a francia válogatottal 1998-ban világ-, 2000-ben Európa-bajnok lett.

A négyes csoport győztese feljut az A ligába, a második helyezett az A divízió harmadik helyen zárt csapatával vív oda-visszavágós párharcot, amelynek győztese a legmagasabb osztályban folytathatja szereplését. A B liga harmadik helyezettje a C divízió második helyén zárt együttesével szemben a bennmaradásért küzd. A magyarok kvartettjének utolsó helyezettje kiesik a C ligába.

A sorozat szeptemberben kezdődik és novemberben be is fejeződnek a csoportküzdelmek. A pontos menetrendet pénteken teszi közzé az UEFA.

Csoportbeosztások

A liga

A1 csoport: Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország

A2 csoport: Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország

A3 csoport: Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország

A4 csoport: Portugália, Dánia, Norvégia, Wales

B liga

B1 csoport: Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia

B2 csoport: MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Grúzia, Észak-Írország

B3 csoport: Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó

B4 csoport: Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország

C liga

C1 csoport: Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino

C2 csoport: Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár–Lettország párharc győztese

C3 csoport: Kazahsztán, Szlovákia, Feröer, Moldova

C4 csoport: Izland, Bulgária, Észtország, Málta–Luxemburg párharc győztese

D liga

D1 csoport: Gibraltár–Lettország párharc vesztese, Málta–Luxemburg párharc vesztese, Andorra

D2 csoport: Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein

