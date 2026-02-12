labdarúgás;UEFA;Ukrajna;sorsolás;magyar labdarúgó-válogatott;Nemzetek Ligája;

2026-02-12 19:55:00 CET

NL: Ukrajna is ellenfél lesz

Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele a Nemzetek Ligája B divíziójában.