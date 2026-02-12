NL: Ukrajna is ellenfél lesz

A csoportokat Patrick Vieira korábbi francia válogatott játékos sorsolta ki Brüsszelben. A Szenegálban született korábbi középpályás a francia válogatottal 1998-ban világ-, 2000-ben Európa-bajnok lett.
A négyes csoport győztese feljut az A ligába, a második helyezett az A divízió harmadik helyen zárt csapatával vív oda-visszavágós párharcot, amelynek győztese a legmagasabb osztályban folytathatja szereplését. A B liga harmadik helyezettje a C divízió második helyén zárt együttesével szemben a bennmaradásért küzd. A magyarok kvartettjének utolsó helyezettje kiesik a C ligába.
A sorozat szeptemberben kezdődik és novemberben be is fejeződnek a csoportküzdelmek. A pontos menetrendet pénteken teszi közzé az UEFA.
Csoportbeosztások
A liga
A1 csoport: Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország
A2 csoport: Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország
A3 csoport: Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország
A4 csoport: Portugália, Dánia, Norvégia, Wales
B liga
B1 csoport: Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia
B2 csoport: MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Grúzia, Észak-Írország
B3 csoport: Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó
B4 csoport: Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország
C liga
C1 csoport: Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino
C2 csoport: Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár–Lettország párharc győztese
C3 csoport: Kazahsztán, Szlovákia, Feröer, Moldova
C4 csoport: Izland, Bulgária, Észtország, Málta–Luxemburg párharc győztese
D liga
D1 csoport: Gibraltár–Lettország párharc vesztese, Málta–Luxemburg párharc vesztese, Andorra
D2 csoport: Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein