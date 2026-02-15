Csaknem 200 dolgozóját küldi el az OTP

leépítés;OTP;OTP Bank;létszámcsökkentés;létszámleépítés;

2026-02-15 17:27:00 CET

Az érintetteket a napokban fogják tájékoztatni a létszámcsökkentésről.

Az OTP elküld közel kétszáz munkavállalót a bank digitális divíziójától – tájékoztatta a Telexet a pénzintézet. A lap úgy tudja, hogy a dolgozókat a napokban fogják tájékoztatni a leépítésről.

A lapnak azt írták, hogy „a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása” megköveteli, hogy a bank a következő időszakban több figyelmet fordítson a működés egyszerűsítésére és a költséghatékonyság javítására. Ennek érdekében újrapriorizálják a digitalizációs programokat és racionalizálják az alkalmazott technológiákat, illetve a változások érintik a bank Digitális Divíziójának létszámát is, amely közel 200 fővel fog csökkenni.

Az OTP indoklása szerint a lépések célja „egy, a jelenleginél is hatékonyabb, jövőorientált, így fenntartható működés” kialakítása, amely hosszú távon is támogatja a bank stratégiai céljait és a fejlesztési hatékonyság növelésén keresztül szolgálja az ügyfélélmény további erősítését.