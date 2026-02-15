„Orbán Viktor már az utolsó üveg baracklekvárunkat adja oda az oroszoknak a spájzban”

kampánynyitó;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;Dobrev Klára;

2026-02-15 17:01:00 CET

Adóreform, nyugdíjreform, új alkotmány és választási törvény, csak az itt élők szavazhassanak, nevében és a gyakorlatban is Magyar Köztársaság. Megtartotta a kampánynyitó rendezvényét a Demokratikus Koalíció.

A Demokratikus Koalíció vasárnap a MOM Sport Rendezvényközpontban tartotta kampány nyitóját.

A színpadon – Kálmán Olga és Barkóczi Balázs sorra konferálta fel a megszólalókat, akik között szerepeltek a DK vidéki és fővárosi országgyűlési képviselői és polgármesterei; sok mindenről beszéltek, de közös gondolat volt a hit és az európaiság, legyen szó városvezetésről, vidéki életről, mezőgazdaságról, vagy éppen gyermekvédelemről.

Fejes Mária, aki szívhez szóló őszinteséggel beszélt arról, amikor fiatal férje váratlanul meghalt, és a lelki terhen kívül maga maradt az anyagi terhekkel is; és hiába kért segítséget a babaváró hitel miatt a banktól, a kormánytól: csak a DK karolta fel az ügyét – és nemcsak az ő ügyét, hanem egy segélyalap létrehozásával minden nehéz helyzetbe kerülő babaváró hiteles ügyét.

Nagy tapsot kapott, többször is, Kuncze Gábor korábbi belügyminiszter, aki beszélt arról, hogy ma az állam kevesebbet költ egészségügyre, mint amennyit a hitelek kamataira; a tőle megszokott szarkasztikus humorral azt kérte Orbán Viktortól, hogy ha már szerinte Keletről jön a szabadság, akkor legalább ne megint személyesen hozzák el ide. Az SZDSZ korábbi elnöke azt javasolta, nevessük ki azt, aki óellenzékezik, ha pedig pedig azt kérdezi tőlünk valaki, mit csinált az ellenzék 16 évig, kérdezzünk vissza: na és te mit csináltál. Mint mondta, ismeri a DK programját, és sok sikert kívánt ahhoz, hogy megvalósíthassa.

Nagy sikere volt Jakab Péter szenvedélyes szavainak is, amelyek központjában a tisztesség, a valódi rendszerváltás és a társadalmi igazságosság állt, amire csak a széles körű társadalmi együttműködés nyújt garanciát.

Felszólalt a nagyváradi Lakatos Péter, a bukaresti parlament korábbi RMDSZ-es képviselője, aki szerint a jóérzésű határon túli magyarok nem is akarnak élni magyarországi szavazati jogukkal. Erről a témáról beszélt Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke is, aki megerősítette, a DK nem tér el attól az állásponttól, hogy csak az szavazhasson, aki itt él, adózik, és viseli a döntése következményeit.

A rendezvény külföldi díszvendége Stefan Löfven korábbi svéd miniszterelnök, jelenleg az Európai Szocialisták Pártjának (PES) elnöke volt, aki arról beszélt, hogy az erősebb győz törvénye a dzsungel törvénye, az emberé pedig az, hogy a biztonságos, boldog élet alapja a szolidáris ország: egyenlőség, szabadság, társadalmi összetartozás.

Ezt követően mondta el beszédét Dobrev Klára. Azzal kezdte, hogy a mai magyar közélet már csak hatalomtechnikai színjáték brutális hangzavarral, amelyben nem hallatszik a valóság hangja: a gyereket nevelő dolgozó nőé, akinek idős szüleit is segítenie kell, az 55 éves férfié, aki fájdalomcsillapítókon él, mert a gerincsérvét nem kezelik és így kell helytállnia munkahelyén, az idős falusi házaspáré, akiknek csak a fele gyógyszerre futja vagy arra sem. A politika feladata itt van, az pedig a felelősségteljes, következetes munka. Akinek ez unalmas, aki show-műsort akar, az ne a DK-t válassza – mondta Dobrev Klára –, aki fegyelmet, tisztességet akar, az számíthat rájuk.

A pártelnök felidézte, hogy az elmúlt hónapokban politikusok, expolitikusok, elemzők, újságírók, sőt akár civilek is próbáltak rávenni arra a DK-t, hogy adják fel az elveiket, és ne induljanak a választáson. „És lehetőleg feküdjünk bele inkább egy nagy gödörbe és húzzunk magunkra földet is”. Dobrev elmondta, hogy az elvekről nem lehet csak egy napra, csak egy hétre, csak egy hónapra lemondani. Szerinte tévedés, hogy „csodálatos, plurális többpárti demokrácia leszünk, csak előbb egy kis egyszemélyi teljhatalomra lenne újra szükség, mint 2010-ben”. Dobrev Klára szerint ők a garancia arra, hogy ne csak a miniszterelnök személye változzon, hanem a hazát irányító politika is, és a kormányváltáshoz azokra a százezrekre is szükség van, akik garanciát akarnak a valódi változásra.

Az ellenzéki politikus a továbbiakban összehasonlította a jobboldali pártok programját, a Demokratikus Koalícióéval, bár – mint mondta – szívesebben tenné ezt élő vitában. Megállapította, hogy csak a DK programjában szerepel a rabszolgatörvény eltörlése, a sztrájkjog visszaállítása, a szakszervezetek megerősítése, hogy a munkavállalók kiharcolhassák a jobb munkakörülményeket. A jobboldali pártok a minimálbért is megadóztatnák, a DK pedig a minimálbér szintjéig adómentessé tennék a jövedelmet viszont azt vallja, a magasabb jövedelműek fizessenek magasabb jövedelemadót.

A DK elnöke szerint a jobboldali gondolkodásmód legnagyobb vesztesei a nyugdíjasok. Ma ötször annyi nyugdíjas él szegénységben, amint 2010 előtt. A nyugdíj alapjog, ezt alkotmányban kell rögzíteni, az egyszeri emelés mellett vissza kell vezetni a svájci indexálást, amely nemcsak az inflációt, hanem a bérek emelkedését is figyelembe veszi a nyugdíjak emelésénél.

A devizahitelekkel a pártelnök úgy fogalmazott, hogy nem egyeztetni, konzultálni kell a bankokkal, hanem be kell tartani az Európai Unió Bíróságának döntését; és hozzátette: – Nem szabad ezt a jobboldali világot folytatni, ahol a multik és a bankok fújják a passzátszelet, a dolgozó ember meg próbál talpon maradni. Április 12. után a DK lesz a garancia arra, hogy valódi változás legyen.

Dobrev Klára arra is kitért, hogy amikor a Tisza azt mondja, hogy majd 2035-ben megszüntetjük az orosz gázfüggőséget, valójában azt mondja, hogy 2 ciklus, tehát 8 év alatt sem változtatna semmin. Dobrev szerint az orosz gázról való leválást meg lehet kezdeni akár már idén, felül lehet vizsgálni az eddig kötött gázszerződéseket, és fel lehet készülni a következő téli szezonra máshonnan beszerzett gázzal. „Ha nem akarod finanszírozni tovább Putyin háborúját, szavazz a DK-ra!” – tette hozzá.

A világban zajló folyamatok egyértelművé teszik, hogy egységes és erős Európára van szükség, Orbán Viktor viszont ahelyett, hogy ezt szorgalmazná, már éppen az utolsó üveg baracklekvárunkat adja oda az oroszoknak a spájzban. A magyar miniszterelnököt már nem küldik ki kávézni sem, mert meg sem hívják. Ugyanakkor a jobboldali programok és az EP-szavazások alapján Dobrev Klára elmondta, csak a DK képviseli, hogy ott a helyünk a most formálódó erős, egységes Európában.

Az összehasonlítás utolsó pontja a jogállam volt, amiben a DK álláspontja szintén markánsan különbözik a jobboldalétól. A DK azt akarja, hogy Magyarország ismét köztársaság legyen a nevében, a szellemiségében és a működésében is.

Ennek első lépéseként a Fidesz alaptörvényét, a gránitszilárdságút, csipkézett szélekkel, ki kell dobni a kukába. Ez egy egypárti alaptörvény, a Fidesz érdekeire és ideológiájára szabva, és aki ezt elfogadja, az valójában a NER-t fogadja el –

– mondta el a pártelnök arról, hogy a Tisza megtartaná a Fidesz alaptörvényét.

Dobrev Klára felidézte, hogy a miniszterelnök egy hete beismerte, hogy soha nem volt kétharmados támogatottságuk, csak a választási rendszer adott kis többség esetén is kétharmadot a Fidesznek. Ehhez képest ma csak a DK akar ezen változtatni – mondta el Dobrev. „Hogy mondta Magyar Péter? A csaló fideszes választási rendszer – idézem – „nincs az ország 50 legfontosabb kérdésében”. Szerintünk meg benne van az 50 legfontosabb kérdésben, ezért a DK ezt a választási rendszert is kidobná a kukába a fideszes alaptörvény mellé” – hangsúlyozta a DK elnöke.

A határon túliak szavazati jogával kapcsolatban Dobrev Klára azt mondta, hogy „a DK-n kívül mindenkinek teljesen rendben van, ha olyanok is szavazhatnak a magyar választáson, akik soha nem éltek itt, soha nem adóztak itt, és nem viselik a döntésük következményét. Sem a Tisza, sem a Tisza kegyeit kereső sajtó nem akar szembenézni az igazsággal, hogy ezt a választást Orbán Viktor megnyerheti a határon túl is, úgy is, hogy itt, a határokon belül kisebbségben marad. A DK elnöke szerint erre nem legyinteni kellene, hanem kikérni magunknak a magyar adófizetők nevében. Dobrev megismételte, hogy a DK elvenné a határon túliak szavazati jogát, hozzátéve, hogy ez nem a magyar identitásról szól, nem a nemzet egységéről szól, hanem csak szavazatvásárlási eszköz.

A DK elnöke szerint a jogállamhoz hozzátartozik az elszámoltathatóság is. Ha valamiben egyetértettek a Tiszával, az az Út a börtönbe – de a programjukba ez már nem került bele. A lopott vagyont nem megadóztatni kell, hanem visszavenni, a bűnösöknek pedig bilincs és börtön jár.

A Demokratikus Koalíció elnöke azzal fejezte be beszédét, hogy az Orbán-rendszer minden egyes elemét a történelem süllyesztőjébe kell küldeni – számítanak azokra, akik velük együtt ezt akarják; s ha ők erős baloldalt küldenek a parlamentbe, akkor ők is számíthatnak a DK-ra, hogy ott ezeket az értékeket fogja képviselni.