Kigyulladt egy társasház a VI. kerületben

Tűz keletkezett egy második emeleti társasházi lakásban, Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton. A mintegy 100 négyzetméter alapterületű lakás teljes terjedelmében égett – közölte vasárnap késő délután a katasztrófavédelem.
Azt írták, hogy a körülbelül 100 négyzetméter alapterületű lakás több helyiségét is érintette a tűz, a főváros hivatásos tűzoltói dolgoznak az esetnél. A gázszolgáltató szakemberei elzárták a szolgáltatást az egész épületben, ezért a helyszínre melegedőbusz érkezett. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre vonult.
Két órával később, este fél hét előtt nem sokkal pedig a katasztrófavédelem honlapján arról tájékoztatott, hogy a tűzoltók még mindig dolgoznak az esetnél.