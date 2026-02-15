Kigyulladt egy társasház a VI. kerületben

Budapest;társasház;katasztrófavédelem;tűzeset;kigyulladt;

2026-02-15 19:56:00 CET

A fővárosi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem egységei is dolgoznak az esetnél. A gázszolgáltatást elzárták az egész épületben, a helyszínre melegedőbusz érkezett.

Tűz keletkezett egy második emeleti társasházi lakásban, Budapest VI. kerületében, az Andrássy úton. A mintegy 100 négyzetméter alapterületű lakás teljes terjedelmében égett – közölte vasárnap késő délután a katasztrófavédelem.

Azt írták, hogy a körülbelül 100 négyzetméter alapterületű lakás több helyiségét is érintette a tűz, a főváros hivatásos tűzoltói dolgoznak az esetnél. A gázszolgáltató szakemberei elzárták a szolgáltatást az egész épületben, ezért a helyszínre melegedőbusz érkezett. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre vonult.

Két órával később, este fél hét előtt nem sokkal pedig a katasztrófavédelem honlapján arról tájékoztatott, hogy a tűzoltók még mindig dolgoznak az esetnél.