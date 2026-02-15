Megérkezett Budapestre Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Marco Rubio vasárnap késő délután megérkezett Budapestre. Az amerikai külügyminiszter repülőgépének a leszállását Szijjártó Péter a Facebook-oldala élőben közvetítette, a felvétel szerint Marco Rubiót Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta Ferihegyen.
Marco Rubio a Müncheni Biztonsági Konferenciát követően látogatott el a magyar fővárosba, előtte Pozsonyban járt, ahol Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett. Budapesten Orbán Viktor kormányfővel fog tárgyalni, majd hétfőn közös sajtótájékoztatót is tartanak.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap korábban arról beszélt, hogy Marco Rubióval a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyalnak majd.Szijjártó Péter elárulta, miről fognak tárgyalni Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel