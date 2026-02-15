Budapest;Szijjártó Péter;Orbán Viktor;látogatás;Marco Rubio;Magyar Levente;

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2026. február 15-én. Marco Rubio másnap, február 16-án Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal

Megérkezett Budapestre Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Orbán Viktorral egyeztet majd a békéért tett erőfeszítésekről, valamint a magyar-amerikai kapcsolatokról.

Marco Rubio vasárnap késő délután megérkezett Budapestre. Az amerikai külügyminiszter repülőgépének a leszállását Szijjártó Péter a Facebook-oldala élőben közvetítette, a felvétel szerint Marco Rubiót Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára fogadta Ferihegyen.

Marco Rubio a Müncheni Biztonsági Konferenciát követően látogatott el a magyar fővárosba, előtte Pozsonyban járt, ahol Robert Fico szlovák miniszterelnökkel egyeztetett. Budapesten Orbán Viktor kormányfővel fog tárgyalni, majd hétfőn közös sajtótájékoztatót is tartanak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap korábban arról beszélt, hogy Marco Rubióval a béke megteremtésének lehetőségéről és a magyar-amerikai kapcsolatokról tárgyalnak majd. 

