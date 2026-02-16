Tűzoltó vagy gyújtogató?

Igazán különös, a korabeli adatok szerint szokatlanul hűvös és csapadékos hónap volt 1925 júliusa. Egy rövid időszakra újra erőre kapott a nyár, az országon intenzív hőhullám söpört végig, az Alföldön a 40 Celsius fokot közelítette a hőmérséklet, a nap mindent csontszárazra perzselt. Egy keddi napon, július 9-én délután megkondult a szentesi református nagytemplom harangja, vészjelzéssel adta mindenki tudtára, hogy baj történt, lángokban áll a városháza tetőszerkezete. A már említett körülmények miatt a tűz sebesen harapózott el, hamarosan recsegett-ropogott a nyugati szárny teteje. Bár a tovaterjedést két óra alatt sikeresen megfékezték, a közvélemény nagy meglepetésére letartóztatták az oltást levezénylő Bagi Imre hivatásos tűzoltót. Azzal vádolták, hogy ő maga okozta a tüzet.
A szakértők szerint nem rövidzárlat vagy öngyulladás okozta a tűzvészt. Az elektromos tüzet már csak azért is ki lehetett zárni, mert akkor éppen nem volt áram Szentesen. Öngyulladás pedig azért tűnt lehetetlennek, mert mert nem voltak gyúlékony anyagok odafönt. A hivatalnokok közül páran állították, hogy nagyjából akkortájt, hogy a baj megtörtént, lépteket hallottak a padlásról. Márpedig oda nem lehetett csak úgy ki-be járkálni, oda egy ajtó vezetett, ehhez két kulcs volt. Az egyik Baginál, a másik bizonyos Janó Gábornál, idézte a Szentesi Kisgazda az egyik tárgyaláson elhangzottakat. A zár sértetlen volt, szóval ha tényleg járt is fent valaki, az rongálás nélkül jutott be. Janónak volt alibije. Bagi meg azzal nehezítette saját helyzetét, hogy a kihallgatások során hol azt mondta, járt azon a délelőttön a padláson, hol meg azt, meg se fordult ott.
De hogy történt az, hogy a gyanú éppen arra az emberre terelődött, akinek az értékek megóvása lett volna a feladata? Az okokat sok apró mozzanatban kell keresni.