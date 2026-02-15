Orkán erejű, 128 km/órás szél csapott le a Balatonra, a déli vonalon leállt a vasúti közlekedés

Balaton;vihar;széllökések;vasúti közlekedés;

2026-02-15 21:00:00 CET

Az extrém erejű szél miatt a Dunántúlon fák dőltek ki, néhol a felsővezeték is megrongálódott. A tűzoltókat országszerte csaknem 300 helyszínre riasztották, háztartások ezrei maradtak áram nélkül.

128 km/órás orkán erejű szél csapott le a Balatonra vasárnap. A vihar Fonyódnál tetőzött, a legerősebb széllökéseket hajnalban mérték. A szél fákat döntött vasúti sínekre, és felsővezetékeket szakított szét, a déli parton leállt a vasúti közlekedés is – számol be az RTL Híradó.

A riport szerint a Balaton déli partján pótlóbuszok jártak, országszerte csaknem 300 helyszínre riasztották a tűzoltókat, és több ezer háztartás maradt áram nélkül a Dunántúlon, a fennmaradt hiba elhárításán folyamatosan dolgozik a szolgáltató. A csatorna híradójának Erdei Barnabás fonyódi polgármester azt nyilatkozta, hogy ilyen erejű vihar évente ötször fordul elő.

Az extrém erejű szél miatt a Dunántúlon fák dőltek ki, és néhol a felsővezeték is megrongálódott, ami megnehezített a vasúti közlekedést. A MÁV szóvivőjének tájékoztatása szerint estig marad a pótlóbuszos közlekedés, a dunántúli vonalakon az utasoknak jelentősen hosszabb eljutási időre kell számítaniuk. Az RTL Híradó arról is beszámolt, hogy a Vas megyei Hosszúperesztegen egy busz üvegét törte ki egy leszakadt vezeték, a sofőr könnyű sérülést szenvedett.