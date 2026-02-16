Kinek jár 11-es?

Játékszabályok;tizenegyes;Tisza Párt;

2026-02-16 06:00:00 CET

A futballban ha egy védőjátékos a 16-oson belül szabálytalankodik, azért 11-es, büntető jár. Ám ha még ezelőtt egy támadójátékos szabálytalankodott, akkor nincs büntetőrúgás.

Iványi Gábor ellen egyértelműen koncepciós eljárás folyik, amelynek célja is régóta egyértelmű: meg akarják semmisíteni az Iványi vezette egyházat és vele együtt azt a karitatív tevékenységet is, amit végez. Az okot csak sejtjük; az „indokot” mindig tudjuk is: most éppen hatóság elleni erőszak... Mondhatni, emiatt ítéltek Iványi csapata ellen újabb büntetőt. Csakhogy ezen a meccsen az állam szabálytalankodott előbb: amikor nem folyósította a MET-nek a neki törvény szerint járó pénzt.

Az önkormányzatokat a jogorvoslattól megfosztó kormányrendelet esetében a hasonlat kicsit sántít: a kormány itt is büntetőt ítélt; viszont épp ezzel ő maga szabálytalankodott, mert a saját szabálykönyvét, az Alaptörvényt vette semmibe, hiszen abban fekete-fehéren benne van, hogy a jogorvoslat lehetősége mindenkit megillet.

Önmagában persze már az is abszurd, hogy a mostani bajnokságban az ellenfél a bíró is – és ezek a kirívó szabálytalanságok „ki is verték a biztosítékot” a bajnokság résztvevőinél és a nézőknél is: tiltakozott ellenük az egész ellenzéki közvélemény, a sajtó, a politikusok – kivéve a Tiszát és annak elnökét.

Ugyanezen a héten történt viszont az is, hogy a potenciális bajnokcsapat kapitánya kijelentette: egyes klubok el sem indulhatnak majd a következő bajnokságban, helyettük is az ő együttese szerepel majd. A Népszava megkérdezte a Tisza Pártot, hogy az ATV-n kívül még mely médiumok szerepét akarja átvenni az állam, és válnak ezzel feleslegessé, „olcsón eladóvá”; de érdemi választ még nem kaptunk.

Így egyelőre még nyitva maradt az a kérdés, hogy ha áprilisban új bajnokság indul, lesz-e új szabálykönyv is; és az rögzít-e majd olyasmit, hogy egyes csapatokat eleve kizár a bajnokságból; netán olyasmit, hogy mely csapatoknak jár büntető, ha az ellenfél szabálytalankodik ellenük, és melyeknek akkor sem.