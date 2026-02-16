Felcsút;

2026-02-16 06:00:00 CET

Nagy a baj Felcsúton, muszáj ismét a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány hóna alá nyúlni. Minden magyar állampolgárra szükség van, és mindenki segíteni is fog, összedobjuk az erre a szezonra igényelt 15,2 milliárd forintos taotámogatást.

Mészáros Lőrinc, a legsikeresebb magyar futballklubelnök nemrég egy interjúban panaszkodott a kormány által el- (vagy ki-) tartott Nemzeti Sportban, hogy mennyire nehéz állami támogatáshoz jutni. Nincs még egy sportvezető, aki annyi pénzt szerzett volna szeretett klubjának, mint a felcsúti financiális zseni.

A taót a törvény szerint létesítményfejlesztésre, az amatőr sportolók támogatására, a klub munkatársainak fizetésére lehet fordítani. Felcsúton példamutatóan tartották be a törvényi előírásokat. Volt, amikor futódombra, máskor több mint 100 takarító fizetésére kértek állami támogatást, föl sem merült a gyanú, hogy ezek az összegek a valóságban a felcsúti profi klub számláira kerültek. Sok volt a takarítanivaló, van ilyen. És nincs semmi takargatnivaló.

Felcsút a jogszabálykövetés zászlóshajója, ahol nemcsak a törvényeket, hanem az etikai normákat is maradéktalanul betartják.

Nem lopják el Puskás Ferenc emlékét a Honvédtól, nem ígérnek olyat, amit később nem tartanak be. A felcsúti futballklub utánpótlás-nevelő műhely, a magyar futball számára képez tehetségeket, ahogy azt az indulásnál az alapító, Orbán Viktor mondta.

A kormányfő is kordában tartja futballimádatát, hiszen beérte azzal, hogy a kertje sarkában álljon a Pancho Aréna. Dönthetett volna úgy is, hogy legyen a kert közepén, a VIP-páholyba pedig a fürdőszobájából tudott volna átsétálni. Visszafogott volt.

Csak azt lehet nehéz eldöntenie, hogy a futballsáljai közül az újpestit, a fradistát, a fehérvárit, a felcsútit vagy a nagy-magyarországosat vegye a nyakába, amikor szotyit ropogtat a Pancho Aréna lelátóján.