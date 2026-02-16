Egyéi csúccsal a negyedik a magyar műkorcsolyapáros a rövidprogram után a téli olimpián

műkorcsolya;téli olimpia;Milánó;

2026-02-16 08:03:00 CET

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei 73,87 pontot kapott, ez pályafutásuk legjobb eredménye.

A német Minerva Fabienne Hase és Nikita Volodin vezet a műkorcsolyázók páros versenyének vasárnapi rövidprogramja után a milánói téli olimpián, melyen a magyar színeket képviselő Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a negyedik legmagasabb pontszámot kapta.

Pavlova és Sviatchenko elsőként lépett jégre a legjobb nyolc egységet felvonultató utolsó két csoportból. Az orosz születésű páros Michael Jackson Earth song című slágerére remek emeléssel és háromfordulatos dobással kezdett, amely után Sviatchenko megingás nélkül kapta el partnerét. Ezt követően tökéletesen sikerült a háromfordulatos dobott Lutz, végül pedig az ugrott tripla toeloop is, ezzel a magyar páros a rövidprogram legnehezebb részen túl volt. Az egykezes emelés után Sviatchenko a vállán "megtáncoltatva" engedte vissza a jégre Pavlovát, ugyanakkor kissé lassúnak tűnt, ahogy pörgette a párját. A lépéssorban és a forgásokban látszólag remek összhang volt kettejük között, talán a lendület hiányzott kissé belőle.

A pontozók magasra értékelték a látványos hiba nélküli előadást, ugyanis Pavlováék 73,87 pontot kaptak, ami pályafutásuk legjobb eredménye.

Több mint fél ponttal múlták felül az egyéni csúcsukat, melyet a januári Európa-bajnokságon értek el, ahol végül bronzérmesként zártak.

– A legjobb eredményünket kaptuk, ami hihetetlen. Az atmoszféra lenyűgöző volt, a közönség elképesztően hangos volt, láttuk a magyar zászlókat is, ami nagyon büszkévé tett minket! – értékelt angolul Pavlova, aki beszélt az egyetlen hibájukról is. – A lépéssorra, nem tudjuk miért, de csak hármas nehézségi szintet kaptunk, nem négyest, de ez rendben van, viszont az új emelésre végre megkaptuk a négyes szintet. Ha újra futhatnánk a programot, akkor se változtatnánk semmit, ez életünk legjobb és legfelemelőbb versenye. Eleinte nem foglalkoztunk azzal, hogy ez egy olimpia, próbáltuk normális versenyként kezelni, de az új emelés után éreztük, hogy ez nem más, mint az olimpia – fogalmazott. A magyar páros női tagja továbbra is abban bízik, hogy sikerül a legjobb hatban végezniük, ehhez szerinte egy újabb kitűnő kűrre lesz szükségük.

A 21 éves Pavlova és a 25 esztendős Sviatchenko sallangmentes teljesítménye egyre inkább felértékelődött, mert a legnagyobb esélyesek közül a két éve világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó komoly rontások után mögéjük került, ahogy a 2022-ben Európa-bajnok olasz Sara Conti, Niccolo Macii kettőse is. A legjobbak közül is csak az aktuális Európa-bajnok grúziai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava párost értékelték jobbra, amely átvette a vezetést Pavlováékat mindössze bő másfél ponttal megelőzve.

A nagy meglepetést az szolgáltatta, hogy a kétszeres világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi egységet is a magyar korcsolyázók mögé rangsorolták a bírók, viszont a tavaly Eb-aranyérmes német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin kettős nemcsak a közönséget, a pontozókat is elkápráztatta, így egyedüliként a nyolvanpontos határt is átlépve az élről várhatja a párosok szabadkorcsolyázását, melyre hétfőn 20 órától kerül sor.

Eredmények:

Műkorcsolya, páros, állás a rövidprogram után:

1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont

2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46

3. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60

4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87