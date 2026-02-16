Marco Rubio szerint Magyarország nem elszigetelt, az amerikai-magyar kapcsolatok sikere a Trump–Orbán-viszonyon múlik

Orbán Viktor;Marco Rubio;

2026-02-16 11:55:00 CET

Az Egyesült Államok és Magyarország közt a lehető legszorosabb a kapcsolat, nem csak retorikailag is - jelentette ki az Egyesült Államok külügyminisztere, aki szerint az új aranykor fordulat nem túlzás. Szerinte a 17 amerikai befektetés is jelzi, hogy Magyarország nincs elszigetelve.

A kétoldalú gazdasági szerinte az erős magyarországi vezetésen múlik, amelyik megvédi az amerikai befektetéseket, de fontos hangsúlyozni azt is – emelte ki Marco Rubio, hogy az új aranykor záloga az a személyes kapcsolat, amely Donald Trumpot Orbán Viktorhoz fűzi.